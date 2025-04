La suite des aventures de Miles Morales ont enfin leur date de sortie. Les fans vont devoir encore se montrer patients avant de découvrir le film d'animation.

La patience est une vertu, et ce ne sont pas les fans des aventures animées de Spider-Man qui diront le contraire. Cela fait depuis 2023 que les fans des films d'animation acclamées, qui mettent en scène Miles Morale face aux versions alternatives du super-héros, attendent de découvrir le troisième long-métrage de Sony Pictures. Il faut dire que le second épisode, Across the Spider-Verse, se terminait sur un gros cliffangher. Et depuis 2023, la date de sortie était sans cesse repoussée.

Lors du Cinemacon de Las Vegas, le film d'animation a enfin fait signe de vie. Bonne nouvelle : la date a été confirmée. Mauvaise nouvelle : il faudra encore attendre un peu. Spider-Man : Beyond the Spider-Verse sortira le 4 juin 2027. Mais pas de panique : Sony a cherché à relancer l'attente en promettant que toute une équipe travaillait sur de nouvelles techniques d'animation pour ce long-métrage. Et de premières images ont été dévoilées. Selon les médias spécialisés qui ont assisté au Cinemacon de Las Vegas, on peut décourvir sur ces images Miles affronter le Rôdeur et retrouver Gwen. En attendant, voici les premiers visuels du film ci-dessous.

Synopsis - Miles Morales doit assumer et affronter les conséquences de ses actions et continuer à explorer le Spider-Verse dans cette suite de "Spider-Man : Across the Spider-Verse".