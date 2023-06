Les fans de Spider-Man ont pu découvrir la suite des aventures de Miles Morales dans le film d'animation "Spider-Man : Across the Spider-Verse". Mais à quelle date voir la suite au cinéma ?

Spider-Man : Beyond the Spider-Verse est un film d'animation réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin Thompson, par Phil Lord et Christopher Miller. Il s'agit de la suite tant attendu de Spider-Man : Across the Spider-Verse, deuxième opus des aventures animées de Miles Morales au cinéma sorti le 31 mai 2023. Ce second volet se termine en effet sur un cliffhanger dans l'intrigue, laissant les spectateurs sur leur faim sans savoir ce qu'il va arriver au multivers de l'homme-araignée par la suite.

Sa deuxième partie, Spider-Man : Beyond the Spider-Verse doit sortir au cinéma en France le 3 avril 2024, s'il n'y a pas de retard de production. En interview à Collider, Christopher Miller expliquait les raisons de ce découpagne en deux parties : "Nous avons réalisé, plus tard que ce que nous aurions dû, que nous tentions de compresser deux films en un. C'est en écoutant le film que nous nous sommes dit 'Mais c'est la seconde partie d'une trilogie', donc nous avons fait ce choix, et je pense que c'était la meilleure décision à prendre, car sans cela, nous n'aurions pas pu approfondir la partie émotionnelle de l'histoire." Il faut donc s'armer d'encore un peu de patience pour découvrir la suite des aventures de Miles Morales sur grand écran.

Synopsis - Miles Morales doit assumer et affronter les conséquences de ses actions et continuer à explorer le Spider-Verse dans cette suite de "Spider-Man : Across the Spider-Verse".