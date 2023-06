SUPERMAN. Les noms des acteurs qui interpréteront les protagonistes de "Superman : Legacy", prochain film mettant en scène le Kryptonien, ont été annoncés.

Après Christopher Reeve et Henry Cavill, on connaît enfin le nom du prochain interprète de Clark Kent. Le Hollywood Reporter a annoncé que David Corenswet avait décroché le rôle principal dans le film Superman : Legacy. C'est également Rachel Brosnahan qui a été choisie pour incarner la journaliste Lois Lane. L'information a été confirmée dans la foulée par James Gunn, réalisateur du film et nouveau patron des studios DC Comics.

David Corenswet s'est fait connaître plus particulièrement sur Netflix. Il était en effet à l'affiche des séries Hollywood et The Politician, créées par Ryan Murphy. L'acteur de 29 ans décroche ainsi son premier rôle d'envergure au cinéma et peut se targuer d'être le nouvel interprète de Superman. De son côté, Rachel Brosnahan n'est pas une inconnue puisqu'elle a obtenu deux Golden Globes pour son incarnation du rôle-titre dans la série The Fabulous Ms. Maisel.

Superman : Legacy est le prochain film qui mettra en scène Clark Kent. Réalisé par James Gunn, sa date de sortie est annoncée pour le 9 juillet 2025. Pour l'heure, le détail de l'intrigue du film d'action n'est pas encore connue, si ce n'est que Clark Kent devra, une nouvelle fois, trouver l'équilibre entre ses origines kryptoniennes qui font de lui un super-héros et sa vie privée et humaine. Par ailleurs, on sait que Superman affrontera Lex Luthor dans ce nouveau film. Selon les médias américains, les frères suédois Alexander Skarsgård (The Northman, True Blood, Succession) et Bill Skarsgård (John Wick 4, Ça) seraient en lice pour jouer ce rôle.