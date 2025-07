Le réalisateur James Gunn anticipe déjà les réactions de certains spectateurs à son "Superman", en salles le 9 juillet.

On sent depuis quelques années une lassitude du public pour les films de super-héros : les Marvel ne font plus déplacer les foules, comme a pu le prouver le succès mitigé de Thunderbolts* au box-office au printemps. C'est pourtant dans ce contexte peu favorable que DC Comics entame sa mutation. James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie a été choisi comme nouveau PDG de DC Studio en 2022. Il a la lourde tâche de ressusciter l'univers avec le nouveau Superman, qu'il réalise.

En salles le 9 juillet 2025, ce film d'action voit le retour du kryptonien Clark Kent. C'est l'acteur David Corenswet, remarqué sur Netflix dans Hollywood et The Politician, qui enfile le costume bleu et rouge de l'homme le plus puissant de la Terre. Il incarne un Clark Kent déjà bien intégré dans la société américaine qui se retrouve impliqué dans plusieurs conflits à travers le monde. Rapidement, l'opinion publique à son sujet change, et le magnat de l'empire de la tech Lex Luthor en profite.

Dans un long article du Times dont les propos ont été relayés par le média Deadline, James Gunn confirme qu'il s'agit bien d'un film "politique". "Ce Superman sort dans un moment où les gens semblent avoir perdu espoir dans la bonté de chacun. Je raconte l'histoire d'un homme exceptionnellement bon, et cela semble nécessaire aujourd'hui, parce qu'une certaine méchanceté a émergé à cause de figures culturelles qui se montrent cruelles en ligne."

Pour le réalisateur, le personnage "raconte l'histoire de l'Amérique". Qualifiant le Kryptonien ayant grandi sur Terre d"'immigrant qui vient d'une autre contrée et qui a peuplé le pays", il précise que là n'est pas le propos majeur de ce nouveau Superman : "Pour moi, c'est surtout une histoire qui dit que la gentillesse est une valeur humaine fondamentale et que c'est quelque chose que nous avons perdue."

Logiquement, James Gunn anticipe les réactions que Superman peut provoquer au sein de la population américaine, plus divisée que jamais sur les questions politiques. Interrogé sur le contexte politique qui entoure la sortie de son film, notamment la montée de l'anti-immigration au sein de la population américaine, le réalisateur a répondu : "Oui, ce film sera perçu différemment. Mais il s'agit vraiment d'un film sur la gentillesse humains, et évidemment il y aura des abrutis qui ne sont pas bienveillants et qui le trouveront offensif juste parce qu'il parle de gentillesse. Qu'ils aillent se faire f**tre."

Ce qu'Henry Cavill a dit à son successeur

David Corenswetsuccède à Henry Cavill (Man of Steel, Batman v Superman) qui reste l'un des interprètes les plus populaires du Kryptonien. Un temps annoncé comme reprenant le costume dans la scène post-générique Black Adam, l'acteur britannique a finalement été remplacé, au grand désarroi des fans.

Mais cela ne signifie pas que le passage de flambeau a été difficile. Auprès de la radio irlandaise Beat 102 103, le nouveau Superman a confirmé qu'il avait "échangé des lettres" avec Henry Cavill et Tyler Hoechlin (de la série Superman et Lois). "C'est intéressant mais ils m'ont tous les deux dit, chacun à leur manière : 'Je ne vais pas essayer de te donner des conseils'", a-t-il révélé. "Et je pense que c'est vraiment un truc de Superman. Superman n'est pas du genre à donner des conseils ou à dicter la conduite des autres."

S'ils ne lui ont pas donné de conseils et ne l'ont pas encore rencontré, les deux comédiens ont toutefois eu "de beaux échanges" avec David Corenswet : "Ils m'ont vraiment transmis des encouragements et dit 'Amuse toi avec le rôle', ce qui, je pense, est aussi la façon de faire de Superman."

en savoir plus

Synopsis - Superman se retrouve impliqué dans plusieurs conflits aux quatre coins de la planète, et ses interventions commencent à poser question. Le héros étant plus vulnérable que jamais, le milliardaire de la tech Lex Luthor décide d'en profiter pour se débarrasser de lui.

Qui est l'acteur qui joue Clark Kent dans Superman ?

David Corenswet a été choisi pour incarner le rôle-titre de Superman. Il s'est fait connaître plus particulièrement sur Netflix. Il était en effet à l'affiche des séries Hollywood et The Politician, créées par Ryan Murphy. On l'a également vu au cinéma dans Twisters et Pearl. L'acteur, qui a fêté ses 32 ans le 8 juillet, veille de la sortie du film, décroche ainsi son premier rôle d'envergure au cinéma et peut se targuer d'être le nouvel interprète de Superman.

Le casting complet de Superman