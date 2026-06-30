Dégommée par la critique et le public à sa sortie, la comédie française RRRrrrr !!! d'Alain Chabat est désormais devenue culte.

Jean Rochefort, Alain Chabat, Gérard Depardieu... Dans les années 2000, ce casting faisait rêver, et RRRrrrr !!! s'impose comme un petit ovni dans le paysage cinématographique français. L'intrigue se déroule en plein âge de pierre, il y a 35 000 ans, alors que la tribu des Cheveux Sales se lamente de son sort quand celle des Cheveux propres garde secrète la formule du shampoing. Le premier clan décide alors d'envoyer un espion chez son rival pour voler la recette. Mais la tribu des Cheveux propres a un autre problème plus urgent à régler : pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un crime vient d'être commis. Mais par qui ?

Malgré cette belle distribution, RRRrrrr !!! a été un gros échec à sa sortie en 2004. "NUL !" selon le Parisien, "ni fait ni à faire" pour Télérama, la comédie réalisée par Alain Chabat avec les Robins des Bois se fait dégommer par la critique. Ce tollé critique s'ajoute à des avis très mitigés du côté du public (la note spectateur est à 2,4/5 sur Allociné).

Cet accueil glacial est très difficile à digérer pour les têtes d'affiches du film. "On était très tristes, ça nous a un peu brisé", réagit des années plus tard Pierre-François Martin-Laval. Jean-Paul Rouve avoue même qu'"Alain [Chabat] a mal vécu" l'échec du film. Pendant deux ans, les comédiens des Robins des bois en paient les pots cassés, mais poursuivent leur carrière tant bien que mal.

L'histoire aurait pu en rester là et le film aurait pu tomber dans l'oubli. Et pourtant : le temps passant, RRRrrrr !!! est passé du statut de navet à celui de... film culte. Son humour complètement absurde, peut-être mal apprécié à l'époque de sa sortie, a réussi à trouver un nouveau public au point de devenir un classique de la comédie française du début des années 2000, certes un peu spécial, mais un classique tout de même.

La preuve : tous les Français peuvent au moins citer l'une de ses répliques, entre "- Ça va être tout noir ! - Ta gueule !", "-Vous connaissez ma femme ? Elle est belle, hein ?" ou "Pierre ? Présent. Pierre ? Présent... etc." (les Pierre n'apprécient d'ailleurs pas nécessairement cette blague). RRRrrrr !!! était-il en avance sur son temps, ou mérite-t-il de tomber définitivement dans l'oubli ? A Linternaute, on se range plutôt au premier avis, mais c'est au public de juger désormais.

Synopsis - 37 000 ans avant l'ère chrétienne, deux tribus voisines, le clan des Cheveux propres et celui des Cheveux sales, vivent en paix. Le quotidien des Cheveux sales est rythmé par un impératif : obtenir enfin la formule du shampooing, que garde jalousement le clan des Cheveux propres. Aussi le chef des Cheveux sales décide-t-il d'envoyer Guy, sa fille, chez les Cheveux propres, dans le fol espoir de connaître enfin le secret de ce formidable produit. Mais Guy n'est pas plus tôt arrivée que les événements s'enchaînent : le premier crime de l'histoire de l'humanité vient en effet d'être commis dans la tribu des Cheveux propres...