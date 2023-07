Dix ans après "Le vent se lève", Hayao Miyazaki sort son ultime film très mystérieux, "How do you live", ce vendredi 14 juillet au Japon. En France, le film n'a toujours pas de date de sortie.

Sans synopsis, sans bande-annonce et sans aucune promotion, le film "How do you live" réussit tout de même à créer l'événement. Et pour cause : il s'agit du dernier projet des studios Ghibli et surtout du réalisateur japonais Hayao Miyazaki, connu comme un maître de l'animation grâce aux films "Le voyage de Chihiro", "Mon voisin Totoro", "Le château ambulant" ou encore "Princesse Mononoké".

Ce vendredi 14 juillet, sort au Japon son dernier film, "How do you live", considéré comme son ultime long-métrage. Cependant, le film n'a pas encore de date de sortie en France, et on ne sait pas quand il sera visible pour les spectateurs d'Hexagone. Il faut dire que "How do you live" ("Et vous, comment vivrez-vous ?" en français) reste bien mystérieux sur bien des aspects : l'intrigue du film n'est pas connue, et peu de visuels ont été partagés, si ce n'est une affiche d'un personnage déguisé en oiseau. Le titre du film est lui-même inspiré d'un roman du même nom sorti en 1937 et écrit par Genzaburo Yoshino.

