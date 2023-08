Après une sortie à succès au Japon, le dernier film de Hayao Miyazaki dévoile enfin sa date de sortie en France. Et on pourra le voir très bientôt au cinéma.

[Mis à jour le 29 août 2023 à 10h17] C'est une excellente nouvelle pour les fans de Hayao Miyazaki français. Le dernier film du réalisateur japonais, Le garçon et le héron, a enfin droit à une date de sortie française. On pourra découvrir le dernier-né des studios Ghibli le 1er novembre 2023 dans les salles obscures hexagonales. Le film d'animation sortira donc seulement quelques mois après sa sortie japonaise, le 14 juillet dernier. Il avait accueilli plus de 4,9 millions de spectateurs.

Le garçon et le héron a longtemps été bien mystérieux pour les fans du studio japonais. Aucune promotion n'avait été faite autour du film avant sa sortie japonaise, si bien qu'on ne savait ni de quoi le long-métrage parlait, ni à quoi il ressemblerait. On sait désormais que l'ultime film de Hayao Miyazaki (à qui l'on doit notamment Le voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro, Le château ambulant ou encore Princesse Mononoké) suit le quotidien bouleversé d'un garçon de 11 ans qui quitte la ville pour la campagne suite au décès tragique de sa mère. Il rencontre un héron cendré qui va l'aider à mieux appréhender le monde et ses mystères. Le film sera présenté en ouverture du Festival International du Film de Toronto et du Festival de San Sebastián, avant son avant-première française au Festival Lumière, le 17 octobre prochain.

Synopsis - Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie.