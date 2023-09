Mathieu Kassovitz et Diane Kruger se donnent la réplique dans "Visions" de Yann Gozlan, sorti ce mercredi 6 septembre 2023 au cinéma. Mais qu'en a pensé la presse ? L'avis des critiques.

[Mis à jour le 6 septembre 2023 à 9h31] Visions est le dernier film de Yann Gozlan, réalisateur de l'acclamé Boîte noire, sorti au cinéma ce mercredi 6 septembre 2023. Diane Kruger y incarne une pilote de ligne dont la vie bascule lorsqu'elle recroise une ancienne conquête et qu'elle s'enfonce dans des visions irrationnelles... Ce nouveau thriller était attendu après le succès de Boîte noire deux ans auparavant.

La critique est relativement partagée dans ses avis sur Visions. Closer salue "l'expérience sensationnelle vertigineuse" que propose le film, quand L'Obs ose la comparaison avec le film "Rebecca" d'Alfred Hitchcock. Pour Télé 7 Jours, la mise en scène "éblouit" et "tient en haleine jusqu'à la conclusion vertigineuse". Le Journal du Dimanche salue un "récit sinueux, fragmenté façon puzzle et résolument lynchien, qui installe le malaise et brouille la temporalité."

A l'inverse, d'autres, comme le magazine spécialisé Première, déplore l'artificialité du long-métrage qui "néglige trop l'enjeu émotionnel", quand Télérama déplore que "rien n'y est vraiment original ni tout à fait vraisemblable." Si les amateurs de thriller devraient y trouver leur compte, les autres devront se faire leur propre avis.

Synopsis - Une pilote de ligne voit sa paisible vie bouleversée quand elle recroise une photographe avec laquelle elle a jadis entretenu une liaison.