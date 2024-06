Sorti mercredi au cinéma, le dernier film des studios Pixar rencontre son public français en réalisant le meilleur démarrage de l'année 2024, devançant même Un p'tit truc en plus.

C'était l'un des films les plus attendus de l'année, et les spectateurs ont répondu présent pour le découvrir dès le premier jour. Après le succès du premier volet sorti en 2015, les émotions de Vice-Versa sont de retour au cinéma ce mercredi 19 juin 2024 pour raconter le bouleversement de la jeune Riley à sa crise d'adolescence, alors que de nouvelle émotions tentent de prendre le contrôle.

Selon les premiers chiffres du box-office, ils étaient plus de 527 000 spectateurs à découvrir le film pour son lancement (dont 226 000 en avant-première dans les jours qui ont précédés). Vice-Versa 2 réalise ainsi le meilleur démarrage de l'année 2024, tous films confondus, et devance même le succès du moment Un p'tit truc en plus (280 000 entrées pour son premier jour d'exploitation le 1er mai avec 30 000 en avant-première, il a depuis dépassé les 7 millions d'entrées en France) et Dune, deuxième partie (260 811 spectateurs en France pour son premier jour).

Synopsis - Riley est désormais âgée de 13 ans. Et l'heure de la crise d'adolescence a visiblement sonné, puisque le siège des émotions devient un lieu chaotique à l'équilibre précaire !

Après le premier épisode, le pari d'une suite était osé. Et évidemment, ce second volet ne bénéficie pas de l'effet de surprise du premier film. On retrouve dans Vice-Versa 2 les émotions que l'on connaît (Joie, Dégoût, Colère, Peur et Tristesse), éclipsées par les nouvelles émotions qui accompagnent Riley maintenant qu'elle est adolescente : Envie, Ennui, Embarras et surtout Anxiété.

Si l'univers, les personnages, les couleurs, les décors et la mécanique narrative (un voyage dans le cerveau de Riley et une bataille des émotions pour prendre le contrôle) sont familiers et frôlent la sensation de déjà-vu, le réalisateur Kelsey Mann essaie d'y insuffler davantage de complexité, adolescence oblige. De nouveaux concepts font leur entrée, notamment la nostalgie, les plaisirs coupables, mais surtout le "système de croyance" en soi, qui façonne l'identité de Riley. A travers les idées d'amitiés qui se fanent et qui se créent, les ambitions personnelles et égoïstes, les rêves à réaliser... Vice-Versa 2 dépeint un portrait très riche et plein de tendresse de cet âge ingrat où l'on commence à façonner son futur adulte, loin des clichés habituels.

Il y a déjà beaucoup d'éléments dans ce second épisode de Vice-Versa, parfois trop, et on peut regretter que l'attention ne se focalise pas davantage sur les chamboulements de la puberté d'un point de vue émotionnel dans une grande fresque. Mais c'est parce que le propos du film s'attaque à un mal plus profond qui atteint les adolescents et les suit parfois jusqu'à l'âge adulte : l'Anxiété. C'est le vrai tourbillon de ce film, celle qui cherche à nous protéger au point de nous paralyser complètement. Anxiété est un nouveau personnage haut-en-couleur, magnifiquement interprété par Dorothée Pousséo en VF, qui donne lieu à la scène la plus émouvante du film, dans son final.

Malheureusement, c'est la seule de cet acabit, puisque la puissance émotionnelle de ce second opus reste amoindrie par rapport au premier film qui avait mis les spectateurs au sol (avec l'inoubliable Bing-Bong notamment), Vice-Versa 2 manque de moments charnières qui terrassent et nous poussent à remettre en perspective certains moments de notre vie. La faute, principalement, à un road-trip cartoonesque des émotions principales pour plaire aux plus petits qui vient alourdir le rythme et le propos. Mais Vice-Versa 2 reste un très bon film d'animation et un bon Pixar, que les fans du studio découvriront avec plaisir au cinéma.

Aux Etats-Unis, le film est sorti le 14 juin dernier. Et il a déjà battu un record pour son premier week-end d'exploitation : Vice-Versa 2 a déjà engrangé 295 millions de dollars au box-office mondial, et réalise avec ce score le meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation.

En parallèle, le film d'animation a déjà raflé 155 millions de dollars au box-office nord-américain selon le cabinet spécialisé Exhibitor Relations, dont les données sont partagées par l'AFP. Il s'agit à la fois du second meilleur démarrage d'un film Pixar outre-Atlantique (derrière Les Indestructibles 2) et du meilleur démarrage pour un film depuis la sortie de Barbie en juillet 2023.

En France, les spectateurs ont également répondu présent. Dans une communiqué de presse, Disney annonce que Vice-Versa 2 a rassemblé plus de 297 000 entrées juste pour ce mercredi 19 juin, le film Pixar réalise le meilleur démarrage de l'année 2024, devant Un p'tit truc en plus (280 000 entrées) et Dune : deuxième partie (260 811 entrées). Il signe ainsi le meilleur démarrage de l'année 2024 mais aussi le second meilleur démarrage de tous les temps pour un film Pixar, derrière Les indestructibles 2. Avec les avant-premières, le score au box-office de Vice-Versa 2 atteint les 527 000 entrées en France.