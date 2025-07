Le film Marvel "Les 4 Fantastiques : Premiers pas" est sorti au cinéma le 23 juillet 2025. Mais est-ce que le film vaut le coup ? Voici ce qu'en disent les critiques.

En dépit de plusieurs tentatives, les 4 Fantastiques n'ont jamais pu s'imposer comme des figures majeures du grand écran. Marvel espère toutefois renverser la tendance avec Les 4 Fantastiques : Premiers pas, sorti le 23 juillet 2025. L'intérêt est double : imposer Mr Fantastique, La Femme invisible, La Torche humaine et La Chose comme des figures majeures du nouveau MCU (Reed Richards est annoncé comme le leader du prochain film Avengers : Doomsday) et renouer avec un public qui boude de plus en plus les productions super-héroïques (le succès en demi-teinte du réussi Thunderbolts* au printemps 2025 l'a prouvé).

Pour cela, on mise sur un nouveau casting de visages en vogue d'Hollywood (Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach) et une nouvelle intrigue. La famille de super-héros évolue sur la Terre 828, une version rétro-futuriste, et doit faire face à la Surfeuse d'Argent (Julia Garner), Galactus, le dévoreur des mondes (Ralph Ineson) et... l'arrivée d'un bébé !

Le programme est donc bien rempli, mais le résultat vaut-il le coup d'œil ? Comme souvent, la presse est divisée sur la qualité du film Marvel. Les 4 Fantastiques : Premiers pas a "réconcilié" le Huffington Post avec Marvel. Le média en ligne salue "un film feel-good réussi qui réinvente le MCU". Même son de cloche pour le magazine spécialisé Première salue une "surprise", "très réussie" qui "réenchante un imaginaire fatigué". Ceci, grâce à l'incarnation de ses acteurs qui "s'emparent de leur alter-ego avec panache et leur insufflent instantanément humanité, personnalité et crédibilité", selon Cinemateaser. Il s'agit d'un "récit profondément humain" pour Numerama, qui n'hésite pas à comparer ce long-métrage à un mélange "entre Interstellar, WandaVision et Les Indestructibles". Rien que ça.

Mais comme toujours avec le Marvel Cinematic Universe, difficile de faire l'unanimité auprès de la presse. Si Télérama s'est laissé séduire par la qualité du casting, le journal déplore un film "tiédasse", "qui ne suffit pas à ranimer des superhéros à bout de souffle". Ecran Large s'est laissé séduire pendant la première heure du film grâce à "quelques images saisissantes et un superbe thème musical", mais n'a pas été convaincu par la suite à cause de "personnages cruellement mal caractérisés, jusque dans leurs pouvoirs". Au public désormais de montrer si Marvel a bien fait de ressortir du placard la famille de super-héros ou non. Ce qui est certain cependant, c'est que ce n'est pas la dernière fois que l'on verra Les 4 Fantastiques, puisqu'ils auront un rôle majeur dans Avengers : Doomsday, prévu pour le 16 décembre 2026.

Synopsis - Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) et Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) sont des scientifiques envoyés dans l'espace pour leur recherche. Mais leur périple va mal tourner et à leur retour sur terre, ils se retrouvent avec des super-pouvoirs. Face à cette famille forcée de trouver un équilibre entre leur rôle de super-héros et la force des liens qui les unissent, se dresse une menace démesurée : l'entité cosmique Galactus et son énigmatique bras droit le Surfeur d'Argent (Julia Garner) dont l'ambition n'est autre que de dévorer la Terre entière et tous ses habitants. Et comme si tout ceci ne suffisait pas, les choses prennent soudainement une tournure très personnelle ...

John Malkovich supprimé au montage

Peu avant la sortie du film, on a toutefois appris que l'un des antagonistes annoncé ne figure pas dans le montage final montré en salles. Il s'agit de l'immense John Malkovich, qui devait incarner le Fantôme rouge. Ce dernier devait apparaître au début du film pour affronter les Quatre Fantastiques. L'acteur a bien tourné ses scènes, et on pouvait même l'apercevoir dans l'une des bande-annonces.

Le réalisateur, Matt Shakman, n'a pas manqué de chanter les louanges de John Malkovich dans une interview à Variety, le décrivant comme "un homme brillant qui s'est donné à 100% dans le film". "Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas survécu au montage. Il y avait beaucoup trop d'histoires à raconter et celle du Fantôme rouge a dû être supprimée", explique le cinéaste, avant d'ajouter : "Ça me fait mal au cœur de ne pas l'inclure dans la version finale du film car j'adore John Malkovich, il m'inspire beaucoup." Le principal intéressé n'a pas réagi.