Le film Marvel "Les 4 Fantastiques : Premiers pas" sort au cinéma le 23 juillet 2025. Mais ceux qui ont vu la bande-annonce s'étonneront de l'absence d'un acteur iconique.

C'est le retour des Quatre Fantastiques dans les salles obscures. Le nouveau film Marvel Les 4 Fantastiques : Premiers pas vont vivre de nouvelles aventures dès le 23 juillet 2025. Avec un nouveau casting que ceux qu'on a connu ces deux dernières décennies, puisque Pedro Pascal (Reed Richards/Mr Fantastique), Vanessa Kirby (Sue Sortm/La Femme invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/La Torche Humaine) et Ebon Moss Bachrach (Ben Grimm/La Chose) vont faire leur preuve dans les fameux costumes bleus.

Ils devront affronter la Surfeuse d'Argent (Julia Garner) et Galactus, le dévoreur des mondes (Ralph Ineson) dans une intrigue qui se déroule dans les années 1960, dans un New-York alternatif et futuriste. Peu avant la sortie du film, on a toutefois appris que l'un des antagonistes annoncé ne figure pas dans le montage final montré en salles. Il s'agit de l'immense John Malkovich, qui devait incarner le Fantôme rouge. Ce dernier devait apparaître au début du film pour affronter les Quatre Fantastiques. L'acteur a bien tourné ses scènes, et on pouvait même l'apercevoir dans l'une des bande-annonces.

Le réalisateur, Matt Shakman, n'a pas manqué de chanter les louanges de John Malkovich dans une interview à Variety, le décrivant comme "un homme brillant qui s'est donné à 100% dans le film". "Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas survécu au montage. Il y avait beaucoup trop d'histoires à raconter et celle du Fantôme rouge a dû être supprimée", explique le cinéaste, avant d'ajouter : "Ça me fait mal au cœur de ne pas l'inclure dans la version finale du film car j'adore John Malkovich, il m'inspire beaucoup." Le principal intéressé n'a cependant pas réagi à la nouvelle.

Synopsis - Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) et Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) sont des scientifiques envoyés dans l'espace pour leur recherche. Mais leur périple va mal tourner et à leur retour sur terre, ils se retrouvent avec des super-pouvoirs. Face à cette famille forcée de trouver un équilibre entre leur rôle de super-héros et la force des liens qui les unissent, se dresse une menace démesurée : l'entité cosmique Galactus et son énigmatique bras droit le Surfeur d'Argent (Julia Garner) dont l'ambition n'est autre que de dévorer la Terre entière et tous ses habitants. Et comme si tout ceci ne suffisait pas, les choses prennent soudainement une tournure très personnelle ...