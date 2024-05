Présenté en avant-première au Festival de Cannes, le film "Furiosa" est une nouvelle plongée explosive dans l'univers post-apocalyptique de "Mad Max" qui promet de séduire les fans de "Fury Road". Notre critique.

Difficile de renouveler l'exploit de Mad Max : Fury Road, opera post-apocalyptique rock qui avait totalement secoué la Croisette, la critique et les spectateurs. Neuf ans plus tard pourtant, Georges Miller relève le défi en proposant au public de découvrir Furiosa, prequel sur la jeunesse du personnage incarné par Charlize Theron, dont le rôle est cette fois endossé par Anya Taylor-Joy. Et neuf ans plus tard, c'est la Croisette qui a eu la primeur de l'événement avant sa sortie dans les salles obscures.

Dans Furiosa, Georges Miller explore encore davantage la guerre de ressources qui oppose les différents clans des Terres Dévastées pour dessiner le récit d'une revanche, le combat d'une survivante a qui on a tout pris pour reprendre le pouvoir sur ses oppresseurs. Disons le tout de suite, la comparaison avec Mad Max : Fury Road ne serait pas honnête : là où le spectateur suivait une course poursuite aller-retour dans un univers esthétique très précis (que ça soit les décors, les costumes, la photographie) que l'effet de surprise n'opère plus avec Furiosa. Ainsi, le début du film est beaucoup trop long et bavard et telle une vieille bécane, met un peu de temps à démarrer.

Mais dès qu'on passe enfin la seconde (partie), celle où l'héroïne commence enfin à reprendre le pouvoir, ça devient jouissif. Grâce à ses scènes d'action violentes et explosives (Georges Miller filme le mouvement comme personne), son esthétique rock si singulière et les interprétations de ses comédiens (Anya Taylor-Joy prouve une nouvelle fois qu'elle a les épaules pour porter la franchise, quand Chris Hemsworth est étonnant dans ce rôle à contre-emploi), Furiosa est un plaisir savoureux qu'on aurait bien tort de se refuser. Le long-métrage réalisé par Georges Miller sort en salles mercredi 22 mai.

De quoi parle Furiosa ?

Furiosa revient donc sur la jeunesse du personnage auparavant joué par Charlize Theron, qui se retrouve entre les mains d'une horde de motards dirigée par le seigneur de la guerre Dementus. En parcourant les Terres Dévastées, ils tombent sur la Citadelle présidée par Immortan Joe, le grand méchant de Mad Max : Fury Road. Alors que les deux tyrans se font la guerre pour la domination, Furiosa doit trouver le moyen de rentrer chez elle.

Quels acteurs au casting de Furiosa?

Au casting, c'est Anya Taylor-Joy (Le jeu de la dame) qui a été choisie pour incarner le rôle-titre. Elle donne la réplique à Chris Hesworth (Thor) et Tom Burke (The Musketeers). Quaden Bayles, et Nathan Jones font également partie de la distribution.

Furiosa est probablement le film d'action le plus attendu de l'année 2024. En France, il sera possible de le voir le 22 mai 2024, deux jours avant sa sortie aux Etats-Unis. Le long-métrage sortira alors exclusivement dans les salles de cinéma. Notons également que sa sortie correspond également à la fin du Festival de Cannes, et qu'il a été projeté en avant-première mondiale sur la Croisette, le 15 mai.