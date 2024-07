La suite du thriller psychologique musical porté par Joaquin Phoenix se dote d'une bande-annonce, à quelques mois de sa sortie au cinéma.

Il est de retour pour terroriser Gotham. Warner Bros a dévoilé ce mercredi 23 juillet la bande-annonce de Joker : Folie à deux, suite du thriller psychologique réalisé par Todd Philips et qui avait fait sensation lors de sa sortie en 2019. Joaquin Phoenix reprend le rôle d'Arthur Fleck, plus connu sous le pseudonyme du Joker, et fait face dans ce film à l'actrice et chanteuse Lady Gaga, qui incarnera Harley Quinn.

Cette bande-annonce dévoile l'un des aspects du film déjà annoncé, mais encore jamais montré à l'écran : Joker 2 sera une comédie musicale ! Dans ces premières images, on peut découvrir le procès d'Arthur Fleck, mais également tout l'étendue de la violence et de la folie de ce nouveau duo qui n'hésite pas à danser et pousser la chansonnette, tandis que les frontières entre fiction et réalité semblent toujours plus s'amoindrir. Le long-métrage a été sélectionné pour la Mostra de Venise, en septembre prochain, où il sera présenté en compétition.

Rappelons que le premier épisode avait déjà remporté le Lion d'or, mais également l'Oscar du Meilleur acteur pour Joaquin Phoenix, avant d'être un véritable succès au box-office (plus d'un milliard de dollars à travers le monde). Le second épisode marchera-t-il sur les traces du premier ? En attendant de voir le film en salles le 2 octobre prochain, vous pouvez visionner la bande-annonce ci-dessous.

Synopsis - Suite du film Joker (2019), avec Joaquin Phoenix dans le rôle d'Arthur Fleck / Joker et Lady Gaga dans celui d'Harley Quinn.