La dernière réalisation de Gilles Lellouche sort au cinéma ce mercredi 16 octobre. La critique qui a pu le découvrir à Cannes s'est montrée très divisée.

Les productions françaises ont le vent en poupe en 2024. Après les succès fous d'Un p'tit truc en plus et Le comte de Monte-Cristo, une autre réalisation française est attendue avec impatience. Après une intense promotion sur tous les plateaux de télévision et toutes les radios françaises, L'amour ouf sort ce mercredi 16 octobre dans toute la France. Quelques mois plus tôt, c'était sur le tapis rouge du Festival de Cannes que l'équipe défilait pour présenter ce drame romantique coup de poing, dans lequel Clotaire et Jackie s'aiment éperdument malgré leurs différences, le déterminisme social, et la violence.

Le public attend L'amour ouf de pied ferme, mais pour la critique, la projection cannoise, véritable tourbillon d'images et de musiques, a toutefois été une douche froide. Globalement, les avis presse sont assez mitigés. Certains se sont laissés emportés par le geste de cinéma, à l'instar de Première qui salue "la générosité" dont fait preuve Lellouche, qui en fait beaucoup, parfois trop, mais qui finit par séduire par sa sincérité. Le Parisien salue un film "vibrant et romantique" à la mise en scène fougueuse et aux acteurs émouvants (Malik Frikah est notamment unanimement salué pour son premier rôle au cinéma), tout en dénonçant la complaisance dont faire preuve le film à l'égard de la violence dont fait preuve le protagoniste joué par François Civil. Pour Le Huffington Post, si l'histoire d'amour faite de violences et de dépendance dépeinte "ne fait pas rêver", le long-métrage reste "ouf à regarder".

Mais L'Amour ouf possède ses nombreux détracteurs. Télérama déplore un "épuisant fourre-tout". Dans le détail, c'est le manque de maitrise que reproche le média culturel et une "ambition un peu trop grande pour lui". Malgré "une envie de cinéma aussi sincère que tapageuses", le réalisateur en fait beaucoup d'un point de vue mise en scène et mélange des genres, le tout servi par "une vision très fleur bleue de l'amour", malgré des prestations d'acteurs saluées. Les Inrocks est plus catégorique, estimant que le film est "bouffi formellement et assez nauséeux dans son propos". Même son de cloche pour Le Point, qui estime qu'"il y a trop de tout comme dans un gros pudding au romantisme échevelé et qui déborde de partout".

Cela n'a empêché le film de recevoir 15 minutes de standing ovation à sa première cannoise, un record pour cette édition... Mais de repartir bredouille au niveau des récompenses. Quoi qu'il en soit, et comme toujours avec le cinéma, c'est le public qui aura finalement le dernier mot.

17 ans de gestation

L'amour ouf est un film que Gilles Lellouche veut mettre en scène depuis plus de 17 ans. C'est Benoît Poelvoorde qui lui a offert le roman de l'écrivain irlandais Neville Thompson, Jackie Loves Johnser Ok ? publié en 1997, en lui conseillant d'en faire un film. Pendant des années, Gilles Lellouche essaie d'en faire une "comédie romantique ultra violente", mais le projet sera retardé. Finalement, après le succès du Grand Bain, première comédie réalisée par Gilles Lellouche, L'amour ouf est annoncé en marge du festival de Cannes 2021. Il faudra encore patienter trois ans avant que le film ne sorte dans les salles de cinéma, le réalisateur écrivant le scénario à quatre mains avec Audrey Diwan (L'événement, Emmanuelle...).

Comme son nom l'indique, L'amour ouf retrace une histoire d'amour épique comme seul le cinéma sait en raconter, celle de Jackie et Clotaire. Ils se rencontrent à l'adolescence, dans les années 1980 au Nord de la France. Alors que leurs origines sociales les opposent, ils tombent fou amoureux l'un de l'autre. Mais lorsque Clotaire est accusé d'avoir commis un crime, il est condamné à passer douze ans en prison et perd Jackie. A sa sortie, alors âgé de 27 ans, il est déterminé à reconquérir celle qu'il aime et à rattraper le temps perdu.

Ajouté à ce scénario romanesque et romantique, les rumeurs de romance véritables entre les deux stars du film (qui agacent les deux principaux intéressés qui refusent d'y répondre en promo), il n'en fallait pas plus pour titiller la curiosité.

Un casting de rêve

L'amour ouf, c'est aussi un casting complètement ouf. Si Gilles Lellouche oeuvre "seulement" à la réalisation et n'apparaît pas comme acteur dans le film, il a réuni autour de lui les plus gros noms du moment. François Civil (Les trois mousquetaires) et Adèle Exarchopoulos (La vie d'Adèle, Je verrai toujours vos visages) incarnent les deux amoureux à l'âge adulte, quand ce sont Mallory Wanecque (Les Pires) et Malik Frikah (Apaches) qui incarnent leurs versions adolescentes. Autour d'eux, évolue une myriade de seconds rôles : Alain Chabat (La cité de la peur), Benoît Poelvoorde (C'est arrivé près de chez vous, Podium), Vincent Lacoste (Illusions perdues, Hippocrate), Jean-Pascal Zadi (Tout simplement noir, En place), Elodie Bouchez (Je verrai toujours vos visages), Karim Leklou (BAC Nord, Le monde est à toi), Raphaël Quenard (Yannick) et Anthony Bajon (La prière) viennent tous donner la réplique aux protagonistes.

Gros budget

Pour L'amour ouf, Gilles Lellouche a vu les choses en très grand : drame romantique, film de gangsters, scènes ultra-violentes ponctuées de scènes de danses, reconstitution des années 1980 et 1990, des tubes (The Bure, Prince...), mise en scène léchée et photographie impactante... La presse déçue a dénoncé un "fourre-tout" au Festival de Cannes, forçant Gilles Lellouche à revoir sa copie en partie (le film est amputé de 20 minutes par rapport à la version projetée sur la Croisette, nous apprend Le Parisien). En conséquences, le tournage prend plusieurs mois, de nombreux décors sont utilisés, l'équipe est agrandie jusqu'à 90 personnes. A tel point que, selon le CNC, le film aurait coûté 35,7 millions d'euros.

Synopsis - Les années 80, dans le nord de la France. Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, il traine. Et puis leurs destins se croisent et c'est l'amour fou. La vie s'efforcera de les séparer mais rien n'y fait, ces deux-là sont comme les deux ventricules du même cœur.