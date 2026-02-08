La comédie romantique sortie en 2024 a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux : les deux acteurs principaux ont-ils vécu une liaison en coulisses ?

Au cinéma, la frontière entre fiction et réalité semble toujours très floue. Les spectateurs en ont eu une nouvelle fois la preuve lors de la sortie de Tout sauf toi, en 2024. Cette comédie romantique vaguement inspirée de la pièce Beaucoup de bruit pour rien de William Shakespeare suit un Ben (Glen Powell) et Bea (Sydney Sweeney), qui se détestent suite à un quiproquo. Ils se retrouvent six mois plus tard pour un mariage, au cours duquel ils doivent prétendre être en couple...

Cette comédie romantique repose donc sur un trope classique du genre : le fake dating. Mais le concept a été poussé loin, puisqu'il s'est ressenti jusque dans la promotion du film ! Juste avant la sortie de Tout sauf toi, des rumeurs de liaison entre Glen Powell et Sydney Sweeney ont obsédé les internautes. Plusieurs éléments sont venus alimenter cette théorie : d'abord, l'alchimie et la complicité évidente des deux comédiens, que ça soit à l'écran, mais aussi dans les divers événements publics auxquels ils ont participé (interviews, tapis rouge,...) mais aussi des clichés pris en coulisses. Sydney Sweeney a ainsi été aperçue à des événements familiaux privés de Glen Powell, mais les deux intéressés ont toujours assurés n'être que des amis.

Des rumeurs depuis démenties

Il s'agit d'une stratégie de communication très répandue à Hollywood : laisser croire que deux acteurs entretiennent une relation dans la vraie vie va attiser la curiosité des spectateurs, et donc faire la promotion du film. A l'époque, les deux comédiens de Tout sauf toi sont chacun en couple : Sydney Sweeney était fiancée à Jonathan Davino, Glen Powell était avec le mannequin Gigi Paris. Quelques mois plus tard, plusieurs sources ont affirmé que l'alchimie des deux acteurs avait été exploitée pour la promotion de la comédie romantique.

Sydney Sweeney a fini par démentir les rumeurs de romance avec son partenaire à l'écran dans Tout sauf toi au cours de l'émission Saturday Night Live : "La rumeur la plus folle veut que j'aie une liaison avec mon partenaire Glen Powell, a-t-elle déclaré au cours de son monologue d'introduction. Ce n'est évidemment pas vrai. Mon fiancé et moi avons produit le film ensemble, et il était là pendant tout le tournage." Elle a assuré plusieurs mois plus tard que ces rumeurs avaient été "créées par les tabloïds et les journalistes". De son côté, Glen Powell a avoué au New York Times : "Pour qu'une comédie romantique fonctionne, il faut deux choses : du plaisir et une bonne alchimie. Sydney et moi, on s'amuse beaucoup ensemble, et notre alchimie est naturelle. C'est ce qui donne envie au public de retrouver dans la vie réelle ce qu'on voit à l'écran, et parfois, il faut juste jouer un peu le jeu — et ça a super bien marché. Sydney est très intelligente."

Un coup de pub qui a eu de vraies retombées

Ces rumeurs ont cependant eu des conséquences réelles : tout le monde ne parlait que de Tout sauf toi et des rumeurs de liaison, sans trop s'attarder sur les qualités ou les défauts du film à sa sortie. Le film a d'ailleurs connu un très beau succès au box-office, principalement grâce à ces rumeurs de liaison qui a suscité la curiosité du public.

Côté vie privée, cette affaire a entraîné la rupture de Glen Powell et de Gigi Paris en 2023. Au micro du podcast Too Much, Gigi Paris a confirmé qu'elle avait très mal vécu cette période, reprochant à son petit ami de l'époque de ne pas avoir démenti les rumeurs : "C'était pour leur image. Plus tard, on a découvert que… je ne sais pas s'il y avait une relation ou pas, mais ils ont fini par avouer que c'était une opération de relations publiques menée au détriment de notre relation. C'était complètement dingue." De son côté, Sydney Sweeney s'est finalement séparée de son fiancé en 2025.

Synopsis - Invités d'un mariage, une femme et un homme qui se sont brièvement fréquentés prétendent tous deux être en couple lors de ces retrouvailles forcées.