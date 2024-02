VAIANA 2. "Vaiana, la légende du bout du monde" va avoir droit à une suite inattendu. Celle-ci sortira très prochainement dans les salles de cinéma.

Après Wish, on sait enfin quel sera le prochain film d'animation des studios de Walt Disney. Et les fans peuvent se réjouir, puisqu'il s'agit de la suite d'un long-métrage qui avait séduit petits et grands lors de sa sortie en salles, il y a seulement quelques années.

Vaiana 2 (le titre en français n'est pas encore connu) va replonger les spectateurs au cœur des îles du pacifique. Suite de Vaiana, la légende du bout du monde, ce film d'animation va proposer de nouvelles aventures océaniques aux spectateurs, avec un nouveau périple qui mettra en scène Vaiana, Maui et de nouveaux personnages.

Pour l'heure, l'intrigue du film n'est pas encore connue avec précision. On sait simplement que l'héroïne du dessin animé va se lancer dans une nouvelle aventure aux confins des mers d'Océanie après avoir reçu un appel inattendu de ses ancêtres. Ci-dessous, découvrez les premières images de cette suite.

La suite de Vaiana était un secret bien gardé et a été dévoilée dans la nuit du 7 au 8 février par Bob Iger, CEO de Walt Disney. Et encore plus surprenant, ce prochain long-métrage arrivera très bientôt : le film sortira dans les salles de cinéma le 27 novembre 2024 aux Etats-Unis. Il sera donc possible d'y emmener ses enfants pour les fêtes de fin d'année.

Vaiana 2 est un film réalisé par Dave Derrick Jr. La musique sera réalisée par Abigail Barlow et Emily Bear, Opetaia Foa'i et Mark Mancina. On ne sait pas encore si Lin-Manuel Miranda (Hamilton), compositeur des chansons du premier film (mais également d'Encanto), sera également de la partie.