L'adaptation en film de la comédie musicale culte de Broadway a dévoilé ses premières images lors du Superbowl. Découvrez la bande-annonce de la première partie de "Wicked".

"It's time to try defying gravity". Si ces paroles chantées par Indina Menzel vous disent quelque chose, ce film est assurément fait pour vous. Le 27 novembre 2024, les spectateurs vont pouvoir replonger dans le Pays d'Oz pour découvrir le passé de Glinda et Elphaba, les deux sorcières rencontrées par Dorothy. C'est également le point de départ de la comédie musicale Wicked : The Untold Story of the Witches of Oz qu'adapte ici Jon M. Chu sur grand écran.

Aux Etats-Unis, Wicked est un véritable phénomène. Créée en 2003, cette comédie musicale de Broadway recevra trois Tonny Awards et un Grammy Awards et deviendra l'un des grands classiques du musical américain. Ce n'est donc pas une surprise qu'Hollywood s'y intéresse pour en proposer une adaptation. Cynthia Erivo (La couleur pourpre à Broadway, Harriet) prête désormais ses traits à Elphaba, la "Méchante Sorcière" d'Oz, tandis qu'Ariana Grande a été choisie pour jouer Glinda.

Si la première partie de la comédie musicale sort au cinéma en France le 27 novembre 2024, la seconde est prévue pour 2025. En attendant, vous pouvez découvrir les premières images de Wicked, dévoilées à l'occasion du Superbowl ce dimanche 11 février, ci-dessous.

Synopsis - Dans le Pays d'Oz, Elphaba, une jeune femme née avec la peau verte possède une intelligence et un talent magique extraordinaire et rencontre Glinda, une jeune femme blonde, blanche et populaire. Leur amitié est mise à mal lorsque le monde décide que l'une serait la Méchante sorcière et l'autre la Bonne sorcière.