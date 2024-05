Artus fait ses premiers pas dans la réalisation avec la comédie "Un p'tit truc en plus", qui traite de la question du handicap et de la différence. Faut-il aller voir ce film en salles ce mercredi ?

Parmi les sorties cinéma de ce mercredi 1er mai, les spectateurs pourront se laisser tenter par une nouvelle comédie française. Le comédien Artus se lance aujourd'hui dans la réalisation avec Un p'tit truc en plus. Cette comédie suit un père et son fils en cavale qui se réfugient dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Pour ne pas se faire repérer, ils se font passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé.

Sur le papier, Un p'tit truc en plus pourrait être border. Mais les critiques se sont laissés cueillir par cette comédie selon les premiers avis publiés. Pour Première, Artus "a trouvé le ton parfait -gonflé mais jamais provoc'" en maîtrisant "l'écriture de ses personnages atteints de handicap et des situations où l'on rit beaucoup non pas d'eux mais avec eux."

Pour Le Figaro, il s'agit d'un "éloge attachant et joyeux de la différence" sous les allures d'une "tendre comédie chorale" qui "porte sans mièvrerie son message de tolérance et d'acceptation de la différence". Sud Ouest déplore toutefois que le film "accumule les poncifs", en notant toutefois les "bonnes intentions" du réalisateur et acteur, qui a notamment casté des comédiens amateurs eux-mêmes atteints de handicap mental. Un p'tit truc en plus est à découvrir au cinéma dès ce mercredi.

Synopsis - Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d'une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais.