Le film Disney qui revient sur la jeunesse du père de Simba sort bientôt au cinéma. Une première bande-annonce a levé le voile sur le long-métrage.

Quelle est l'histoire de Mufasa, le père charismatique et sage de Simba dans Le Roi Lion ? Si jamais vous vous êtes déjà posé cette question, ce film Disney est pour vous. Mufasa est le prequel des aventures du lionceau qui deviendra roi de la Terre des Lions. Comme le film de Jon Favreau sorti en 2019 et qui avait connu un énorme succès (c'est le 9e plus gros succès du box-office mondial), ce long-métrage mêle prises de vues réelles et images de synthèses (ce n'est pas un dessin-animé).

Réalisé par Barry Jenkins (qui avait remporté l'Oscar en 2017 pour Moonlight), Mufasa raconte comment ce lionceau orphelin rencontre l'héritier d'une lignée royale et deviendra, in fine, le souverain de la Terre des Lions. Pour l'heure, la date de sortie française du film n'est pas annoncée, mais le long-métrage est tout de même prévu pour une sortie en 2024, et plus particulièrement le 20 décembre aux Etats-Unis. En attendant, découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Synopsis - Rafiki est chargé de transmettre à Kiara, la fille de Simba et Nala, la légende de Mufasa. Et surtout, comment ce lionceau orphelin fait un jour la connaissance de Taka, héritier d'une lignée royale. Cette rencontre fortuite marquera le point de départ du voyage riche en péripéties d'un groupe " d'indésirables " à la recherche de leur destin et dont les liens d'amitié seront mis à rude épreuve lorsqu'il leur faudra faire équipe pour échapper à un ennemi aussi menaçant que mortel

Quels acteurs font les voix du film Mufasa ?