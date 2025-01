Après avoir remporté deux prix à Cannes, la comédie musicale de Jacques Audiard sortie le 21 août 2024 s'est distinguée aux Golden Globes.

Attention, ovni. Le mercredi 21 août, les spectateurs ont découvert dans les salles de cinéma Emilia Perez, réalisé par Jacques Audiard. Le long-métrage avait déjà remporté deux prix à Cannes (le prix d'interprétation féminine pour ses quatre actrices Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez et Adriana Paz, et le prix du jury), il a ensuite remporté quatre Golden Globes le 5 janvier 2025 (Meilleur film, Meilleure actrice dans un second rôle pour Zoe Saldaña, Meilleur film en langue étrangère et Meilleure chanson originale).

Si vous êtes passés à côté du phénomène, sachez qu'il reste encore quelques (rares) séances dans certains cinémas à travers la France. Par ailleurs, si le film n'est pas encore disponible en France sur un plateforme de streaming par abonnement, Emilia Pérez reste visible sur la plupart des sites d'achat ou de location, comme Canal VOD, Apple TV, Amazon, Filmo, Google Pla, Universciné,..., à partir de 4,99 euros.

Emilia Perez est une proposition radicale par le réalisateur français d'Un prophète et Dheepan, puisqu'il s'agit d'un drame musical en langue espagnole (majoritairement) qui mêle le cartel mexicain à la transidentité. Oui oui, vous avez bien lu. Dans le détail, le long-métrage suit une avocate en pleine crise existentielle qui se voit confier une mission par un redoutable chef de gang mexicain : l'aider à disparaître et à devenir enfin la femme qu'il a toujours été au fond, Emilia. Foutraque mais osé, explosif, déroutant, souvent émouvant et étonnant, toujours jouissif, vous verrez rarement un long-métrage comme celui-ci. Ci-dessous, découvrez la bande-annonce du film, et notre critique complète plus bas.

Récit d'expiation et de seconde chance, Emilia Pérez, que nous avons vu au Festival de Cannes, est très étonnant, mais le cocktail aussi explosif et déroutant soit-il, réussit à prendre. Grâce à une mise en scène virtuose et une superbe photographie, Jacques Audiard filme le repentir d'une cheffe de gang, sa libération à travers sa transidentité, et les maux qui déchirent la société mexicaine, les narcotrafiquants et la corruption en tête.

Au milieu, se trouvent des parcours de femmes opposés qui se complètent et se répondent jusqu'à un final étonnant. L'héroïne incarnée par l'actrice espagnole Karla Sofía Gascón (elle-même une femme transgenre) est flamboyante dans toutes les nuances de son tiraillement intérieur, tandis que Zoe Saldana est remarquable face à une Selena Gomez étonnante, qui montre enfin que bien dirigée, elle peut faire des étincelles.

Bien loin des standards de la comédie musicale de Broadway, les compositeurs Clément Ducol et Camille signent une bande originale percutante pour faire danser à l'écran l'intime de ses personnages. Emilia Pérez n'est cependant pas exempt de défauts, les parties chantées sont parfois assez faibles et ne font pas échos à la puissance du mélange des voix ou du moment, l'intrigue ou certains dialogues ne prennent pas toujours, mais on est prêt à pardonner ces imperfections face au plaisir que procure le visionnage.

Synopsis - Surqualifiée et surexploitée, Rita use de ses talents d'avocate au service d'un gros cabinet plus enclin à blanchir des criminels qu'à servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s'ouvre à elle, aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et réaliser le plan qu'il peaufine en secret depuis des années : devenir enfin la femme qu'il a toujours rêvé d'être.