Le sixième film de la franchise "Hunger Games" sort le 25 novembre 2026 au cinéma. Les dernières images promettent un terrifiant spectacle.
La franchise Hunger Games n'est pas prête de s'arrêter. Un an et demi après la sortie du dernier livre le 18 mars 2025, l'adaptation de Hunger Games : lever de soleil sur la moisson va voir le jour au cinéma. Ce cinquième livre de Suzanne Collins (et sixième film puisque le troisième tome de la franchise a été découpé en deux épisodes) revient sur la jeunesse d'Haymitch Abernathy, seul gagnant du District 12 avant Katniss et Peeta lors des jeux de l'expiation. L'intrigue se concentre sur l'édition spéciale des 50e Hunger Games à laquelle il participe, et qui sera un lourd traumatisme pour le personnage, joué en version adulte par Woody Harrelson dans les quatre premiers films de la saga.
Sixième film de la franchise (le troisième tome a été découpé en deux parties au cinéma), la réalisation de Francis Lawrence met en scène Joseph Zada (Nous les menteurs) dans le rôle d'Haymitch, jeune. Elle Fanning jouera le rôle d'Effie Trinket (jouée dans les premiers films par Elizabeth Banks), Ralph Fiennes sera Coriolanus Snow (déjà incarné par Donald Sutherland puis Tom Blyth), Kieran Culkin sera Caesar Flickerman (joué par Stanley Tucci dans les premiers films) et Jesse Plemons prête ses traits à Plutarque (anciennement incarné par le regretté Philip Seymour Hoffman). Glenn Close, Mckenna Grace, Whitney Peak et Maya Hawke complètent la distribution.
Ces personnages bien connus du public sont tous introduits dans la nouvelle bande-annonce, mise en ligne ce lundi 13 avril 2026, quelques mois seulement avant la sortie du film sur grand écran Hunger Games : lever de soleil sur la moisson est attendu dans les salles de cinéma pour le 25 novembre 2026 en France. En attendant, découvrez la dernière bande-annonce.
Voir la bande-annonce d'Hunger Games : Lever de soleil sur la Moisson
Synopsis - Découvrez les 50e Hunger Games et comment le personnage d'Haymitch Abernathy a réussi à sortir vainqueur de cette édition anniversaire sanglante.
Quels acteurs au casting d'Hunger Games : Lever de soleil sur la Moisson
- Joseph Zada : Haymitch Abernathy
- Mckenna Grace : Maysilee Donner
- Elle Fanning : Effie Trinket
- Whitney Peak : Lenore Dove Baird
- Maya Hawke : Wiress
- Ralph Fiennes : Coriolanus Snow
- Jesse Plemons : Plutarque Heavensbee
- Ben Wang : Wyatt Callow
- Glenn Close : Drusilla Sickle
- Kieran Culkin : Caesar Flickerman
- Lili Taylor : Mags
- Kelvin Harrison Jr : Beetee Latier
Film d'action
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