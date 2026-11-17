Le sixième film de la franchise "Hunger Games" sort au cinéma le 18 novembre 2026.

Un an et demi après la sortie du dernier livre le 18 mars 2025, l'adaptation de Hunger Games : lever de soleil sur la moisson voit le jour au cinéma. Ce cinquième livre de Suzanne Collins (et sixième film puisque le troisième tome de la franchise a été découpé en deux épisodes) revient sur la jeunesse d'Haymitch Abernathy, seul gagnant du District 12 avant Katniss et Peeta lors des jeux de l'expiation.

L'intrigue se concentre sur l'édition spéciale des 50e Hunger Games à laquelle il participe, et qui sera un lourd traumatisme pour le personnage, joué en version adulte par Woody Harrelson dans les quatre premiers films de la saga. Si l'histoire de Hunger Games : lever de soleil sur la moisson se déroule donc entre le cinquième film (centré sur le personnage de Snow) et le premier (centrée sur Katniss et Peeta), il y a tout de même des éléments à garder en tête avant de voir le film.

Ce dont il faut se souvenir avant de voir Hunger Games 6

Hunger Games : lever de soleil sur la moisson se déroule 24 ans avant l'histoire de Katniss et de Peeta. Elle se concentre sur la jeunesse de Haymitch Abernathy, seul gagnant des Hunger Games du district 12, qui deviendra, lorsque le premier film débute, leur mentor rongé par l'alcool (et clairement traumatisé par ce qu'il a vécu 24 ans plus tôt). Dans ce film, il est joué par Joseph Zada. Sa version adulte est incarnée par Woody Harrelson dans les précédents épisodes.

L'intrigue de ce sixième épisode des Hunger Games se concentre sur la manière dont un régime autoritaire va briser les rébellions et endoctriner tout un peuple. Naturellement, Haymitch n'est pas le seul personnage de la trilogie originelle à apparaître dans cette histoire. Les fans retrouvent plusieurs personnages connus, bien plus jeunes :

Coriolanus Snow, principal antagoniste de la franchise et tyran de Panem. Il était joué par Donald Sutherland dans la trilogie principale, puis Tom Blyth dans le cinquième film. Il est aujourd'hui incarné entre ces deux âges par Ralph Fiennes.

Plutarch Heavensbee : il s'agit de l'un des personnages majeurs de la saga. Il apparaît dans le deuxième, troisième et quatrième film sous les traits du regretté Philip Seymour Hoffman. Durant tout le second épisode, il se présente comme l'un des Hauts Juges du Capitole... jusqu'à ce qu'on découvre qu'il est en réalité l'une des têtes pensantes de la Rébellion et qu'il compte bien renverser le président Snow. Jesse Plemons l'incarne ici dans sa jeunesse, alors qu'il est encore directeur de l'équipe de tournage du Capitole pour ces 50e Hunger Games.

Effie Trinket : cette passionnée de mode deviendra l'accompagnatrice et hôtesse officielle des tributs du District 12 lors des Hunger Games de Katniss et Peeta. Toujours habillée et maquillée de manière extravagante, c'est elle qui tire les noms des participants au jeu lors des premiers films. Incarnée par le passé par Elizabeth Banks, elle est jouée ici dans sa version plus jeune par Elle Fanning.

Caesar Flickerman : le cynique et extravagant présentateur des Hunger Games. Joué par Stanley Tucci dans les premiers films, il apparaît ici sous les traits de Kieran Culkin.

Mags Flanagan : elle apparaît dans le second épisode de Hunger Games, alors qu'elle est désormais une femme âgée. Gagnante du District 4, elle participe aux jeux de l'expiation aux côtés de Finnick Odair, après avoir été volontaire en échange d'Annie. Elle meurt au cours du second film, tuée par un brouillard acide et se sacrifiant pour sauver Katniss, Finnick et Peeta. Dans Hunger Games 6, Mags est l'une des mentors du District 12.

Beetee Altier : ancien vainqueur du District 3 et connu pour son intelligence redoutable, il apparaît à partir du second film de la franchise sous les traits de l'acteur Jeffrey Wright. Il est de retour dans l'arène pour les 75e Hunger Games (épisode 2) et élabore un plan pour court-circuiter l'arène. Il rejoint ensuite la Rébellion. Dans Hunger Games 6, il est joué par Kelvin Harrison Jr et est le père de l'un des enfants qui participe aux jeux, Ampert.

Wiress : elle est la dernière vainqueur des Hunger Games lorsque le sixième film débute et devient l'une des mentors d'Haymitch. Mais on l'a déjà aperçu dans la trilogie originale, dans le second épisode. D'une intelligence redoutable et membre de la Résistance, elle décède au cours des 75e Hunger Games. D'abord jouée par Amanda Plummer, c'est désormais Maya Hawke qui l'incarne dans Hunger Games 6.

Il est également important de garder en tête les événements de Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, centré sur la jeunesse de Coriolanus Snow. Cela permet de garder en tête certains éléments de l'univers, et notamment la famille Covey. Groupe de musiciens et d'artistes nomades, l'une d'entre elles, Lucy Gray Bird, a remporté les 10e Hunger Games. Coriolanus Snow était son mentor et l'a aidé à gagner (en tombant quelque peu amoureux pendant un temps), avant qu'elle ne comprenne que ses ambitions et son caractère manipulateur l'ont poussé à être impliqué dans plusieurs meurtres. Lucy Gray a officiellement disparu, mais ses chants se sont transmis et seront, plus tard, des outils pour la résistance.

Le président de Panem, Coriolanus Snow, qui incarne le contrôle et l'ordre fasciste du Capitole, a gardé une profonde aversion pour les Covey, qui représentent la liberté, l'indépendance et les arts. Il s'est senti rejeté et humilié par Lucy Gray, âme libre qu'il n'a jamais réussi à contrôler ou à éliminer et qui s'est enfui lorsqu'elle a découvert la part sombre de sa personnalité.

Dans Hunger Games : lever de soleil sur la moisson, Lenore Dove Baird est une Covey. Elle est la petite-amie d'Haymitch, et l'un des moyens de pression majeurs du Capitole sur l'adolescent, avant que les 50e jeux ne débutent. Il est également important de noter que le père de Katniss a appris plusieurs chansons des Covey à sa fille, et descendrait de cette lignée.

En savoir plus

Sixième film de la franchise Hunger Games (le troisième tome a été découpé en deux parties au cinéma), la réalisation de Francis Lawrence met en scène Joseph Zada (Nous les menteurs, A L'Est d'Eden) dans le rôle d'Haymitch, jeune.

Joseph Zada : Haymitch Abernathy

Mckenna Grace : Maysilee Donner

Elle Fanning : Effie Trinket

Whitney Peak : Lenore Dove Baird

Maya Hawke : Wiress

Ralph Fiennes : Coriolanus Snow

Jesse Plemons : Plutarque Heavensbee

Ben Wang : Wyatt Callow

Glenn Close : Drusilla Sickle

Kieran Culkin : Caesar Flickerman

Lili Taylor : Mags

Kelvin Harrison Jr : Beetee Latier

Synopsis - Découvrez les 50e Hunger Games et comment le personnage d'Haymitch Abernathy a réussi à sortir vainqueur de cette édition anniversaire sanglante.