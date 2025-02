L'ourson britannique s'envole au Pérou dans le troisième épisode de la franchise de films familiaux, en salles le 5 février 2025. Mais ce volet est-il à la hauteur des attentes ? Notre critique.

Le 5 février 2025, petits et grands peuvent se ruer dans les salles obscures pour découvrir les nouvelles aventures de l'ourson le plus attachant de Grande-Bretagne. Paddington au Pérou, troisième épisode de la franchise, voit la famille Brown s'envoler en Amérique latine où tante Lucy a disparu de la Maison des ours retraités où elle logeait. Paddington et le reste de la troupe s'embarque alors dans un voyage au cœur de l'Amazonie pour la retrouver.

Les deux premiers épisodes de Paddington, réalisés par Paul King et disponibles sur Disney+, avait enchanté petits et grands en maîtrisant savamment la recette idéale du divertissement familiale : de l'humour slap stick, une aventure pleine de rebondissement, un sous-texte malin sur l'immigration en Grande-Bretagne à l'aune du Brexit, et beaucoup de tendresse, le tout porté par un casting britannique au diapason (Ben Wishaw Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Hugh Grant...). Le succès critique et populaire est au rendez-vous : le premier film sorti en 2015 cumule 80% d'avis positifs du public, et le second fait mieux, avec une note de 89%.

Notre critique de Paddington au Pérou

Sept ans après l'excellent second épisode, Dougal Wilson prend la relève pour raconter de nouvelles aventures de Paddington. Que les fans se rassurent, les fondamentaux sont toujours là : l'ourson est toujours plus attachant, ses aventures sous le signe d'un retour aux origines toujours aussi survoltées et trépidante, portée par un casting cinq étoiles avec cette fois Antonio Banderas et Olivia Colman dans les seconds rôles. On retrouve avec plaisir l'ourson et sa bande dans ces nouvelles aventures qui ne manquent pas de rythme et de cet humour charmant qui avait fait la marque de fabrique de la franchise exportée outre-Atlantique.

En revanche, ceux qui s'attendent à découvrir un épisode aussi bien (voire mieux) que les deux premiers films seront peut-être déçus. Ce Paddington au Pérou ne possède pas la même magie pop et survoltée qu'avait insufflée Paul King. Si le film reste drôle, il n'est pas aussi hilarant que les autres et enfonce parfois trop le clou sur ses intrigues et ses rebondissements. Le divertissement reste de très bonne tenue et le plaisir entier... mais il manque ce "petit truc en plus", cette originalité et cette créativité, qui faisait le charme indéniable des premiers épisodes. La patte Paul King, certainement.

Synopsis - Le troisième volet des aventures de l'ourson Paddington qui retourne au Pérou, son pays d'origine, pour rendre visite à sa tante Lucy, à la Maison des ours retraités.