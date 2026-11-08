LARGO WINCH 3. Sorti en 2024, le film d'action met de nouveau en scène Tomer Sisley dans la peau de l'homme d'affaires aventurier.

Largo Winch : le Prix de l'argent est le troisième film adaptant les aventures du personnage de bande-dessinée sur grand écran. Sorti en 2024, ce film d'action porté par Tomer Sisley est réalisé par Olivier Masset-Depasse. Comme les précédents, les aventures de ce millionnaire rebelle et anticonformiste le font voyager au quatre coins du monde.

Pour représenter fidèlement la BD, le tournage de Largo Winch : le Prix de l'argent s'est lui-même déroulé dans des décors très divers. Mais la conséquence directe a été que les prises de vues se sont faites dans des conditions météorologiques parfois extrêmes ! La scène de la mine, filmée à Charleroi (Belgique) a été tournée sous de fortes chaleurs. D'autres, en revanche, ont dû être réalisée en Thaïlande, alors que la température avoisinait les 48°C, rapporte Allociné.

Le tournage a donc eu lieu sous de fortes chaleurs, mais également sous des températures glaciales ! Une scène a été tournée pendant plus de 11 heures consécutives en Bulgarie, à 2200 mètres d'altitude, alors qu'il faisait... -20°C ! "Il paraît que c'était l'hiver le plus froid depuis cinquante ans" se souvient, toujours auprès de nos confrères, le réalisateur Olivier -Depasse.

En plus de ces conditions de tournage difficile, Tomer Sisley a avoué à Télé-Loisirs s'être blessé plusieurs fois sur le tournage de Largo Winch : le Prix de l'argent: "Je me suis arraché l'épaule en moto à l'entraînement pour une cascade avant le premier jour de tournage. Quelques semaines après m'être blessé l'épaule, j'avais une cascade à faire en luge par -30 degrés. Il fallait dévaler une pente, sauter de la luge, le tout avec une épaule arrachée. C'était un sacré challenge [rire, ndlr]. Et puis lors de cette cascade, j'ai réussi à préserver mon épaule mais je me suis cassé l'avant-bras.... Évidemment après le lendemain, il y avait une scène de bagarre à faire avec James Franco !" Un tournage dont l'acteur devrait assurément se souvenir !

Synopsis - Depuis l'enlèvement brutal de son fils Noom, Largo Winch fait l'objet d'une impitoyable machination cherchant à l'anéantir et à détruire le groupe W. Pour faire éclater la vérité et retrouver son fils, Largo se lance dans une traque sans relâche. Des forêts canadiennes, en passant par Bangkok jusque dans les profondeurs des mines birmanes, il ne sait pas encore qu'il devra faire face aux démons du passé...