"L'histoire de Souleymane" est nommé pour 8 César ce vendredi 28 février. L'histoire de son acteur principal, Abou Sangare, a inspiré le film.

Va-t-il créer la surprise et remporter plusieurs statuettes aux César ? L'histoire de Souleymane, film réalisé par Boris Lojkine et sorti le 9 octobre 2024, est l'un des films favoris de la 50e cérémonie. Les observateurs le voient déjà repartir avec le César de la meilleure révélation masculine pour saluer le travail d'Abou Sangare. Car non seulement l'acteur en herbe est bluffant dans ce drame qui décrit la vie d'un livreur guinéen sans papier à Paris, mais son histoire fait écho à celle de son personnage dans le film.

Né à Sinko, en Guinée, Abou Sangare immigre en France en 2017, à l'âge de 16 ans, et considéré comme mineur non accompagné. Son objectif : trouver du travail pour soutenir sa mère, tombée malade alors qu'il est adolescent. Avec l'aide d'associations locales, il fait ses études en France et obtient son baccalauréat professionnel Maintenance des véhicules de transport routier à Amiens, avant de décrocher un brevet de technicien supérieur. Mais à sa majorité,, ses trois demandes de régularisation sont refusées. Il obtient alors une promesse d'embauche dans un garage.

C'est dans ce contexte qu'il se rend au casting de L'histoire de Souleymane. L'acteur s'y rend dans l'espoir de trouver un travail, sans trop y croire. Le scénario est alors adapté en fonction de son parcours, et sa performance bluffe tout le monde. Il obtient plusieurs prix pour sa prestation, et se retrouve nommé au César de la meilleure révélation masculine, mais aussi le prix du meilleur acteur dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes, ou encore le Lumière 2025 du Meilleur acteur. Alors à Cannes, Abou Sangare est alors visé par un OQTF (Obligation de quitter le territoire).

Il obtient enfin son titre de séjour

Mais dès la fin du tournage, l'équipe de L'histoire de Souleymane engage une avocate pour régler sa situation administrative. "C'est évident pour moi que c'est seulement quand il aura obtenu ses papiers que j'aurai l'impression d'avoir fini mon film…", avait déclaré le réalisateur Boris Lojkine au micro de France 3. On va y arriver !"

Aujourd'hui âgé de 23 ans, Abou Sangare obtient, le 8 janvier 2025, un titre de séjour d'un an, qui permet la régularisation par le travail, après avoir produit une promesse d'embauche comme mécanicien. Il devra, par la suite, demander des renouvellements. Au micro de Libération en janvier dernier, l'acteur-mécano exprimait son soulagement : "Je ne pensais pas être régularisé en France, je n'y croyais plus. Mon corps est ici depuis huit ans mais ma tête était loin, elle était en Guinée parce que je n'avais pas le droit de rester ici. Maintenant, avec cette régularisation, mon corps et ma tête sont ici. Je suis soulagé".

Synopsis - Tandis qu'il pédale dans les rues de Paris pour livrer des repas, Souleymane répète son histoire. Dans deux jours, il doit passer son entretien de demande d'asile, le sésame pour obtenir des papiers. Mais Souleymane n'est pas prêt...