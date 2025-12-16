L'interprète de Kevin McCallister a bien grandi depuis son rôle culte dans "Maman, j'ai raté l'avion". Aujourd'hui, Macaulay Culkin connaît une carrière plus discrète, mais n'a pas disparu des écrans

Encore aujourd'hui, on continue de l'appeler "le gamin de Maman j'ai raté l'avion". Macaulay Culkin a pourtant bien grandi depuis le succès phénoménal du film familial de Noël sorti en 1990. Celui qui a débuté sa carrière à l'âge de 8 ans comme enfant star n'a pas totalement disparu de l'actualité, en dépit de plusieurs déboires.

Aujourd'hui âgé de 45 ans (oui, vous avez bien lu), l'interprète de Kevin McCallister dans Maman, j'ai raté l'avion, reste connu pour les rôles qu'il incarnait à l'écran alors qu'il était encore mineur (également dans My Girl ou Richie Rich). Né le 26 août 1980, Macaulay Culkin vient d'une grande fratrie (deux de ses sœurs sont décédées en 2000 et 2008) dans laquelle il n'est pas le seul acteur, puisque ses frères, Kieran Culkin et Rory Culkin, ainsi que sa sœur Quinn Culkin, sont aussi comédiens. Si Kieran s'est fait un nom plus présent sur la scène médiatique depuis son interprétation édifiante de Roman Roy dans la série Succession, c'est Macaulay Culkin qui a eu le début le plus retentissant.

© Matt Baron/BEI/Shutterstock/SIPA (publiée le 09/12/2024)

Véritable star des années 1990, Macaulay Culkin a décidé de mettre fin à sa carrière d'acteur en 1994, éprouvé par les pressions. Il demandera en effet son émancipation pour garder le contrôle sur sa fortune, alors estimée à 17 millions de dollars. L'acteur racontera dans son autobiographie en 2006 sa relation conflictuelle avec son père (qui contrôlait sa vie et sa carrière de manière stricte, le décrivant comme "violent mentalement et physiquement") et la manière dont il a vécu la célébrité.

Macaulay Culkin a ensuite fait la une des tabloïds en raison de son addiction à la drogue. Il a été arrêté à Oklahoma City en 2004 en possession de 17g de marijuana. Il a été innocenté lors de son procès pour possession de drogue, qui s'est tenu de 2004 à 2005, mais il a par la suite reconnu sa culpabilité. Il a finalement été condamné à un an de prison avec sursis, un stage de traitement de la toxicomanie et à payer 540 dollars de dédommagement.

Un divorce et deux fils

Macaulay Culkin s'est marié à deux reprises : une première fois en 1998 avec Rachel Miner. Alors tous deux âgés de 17 ans, leur relation ne durera que deux ans et le divorce sera finalisé en 2002. Après avoir été en couple avec Mila Kunis, c'est dans les bras de l'actrice Brenda Song (La vie de palace de Zack et Cody, The Social Network...) qu'il finit par trouver l'amour en 2017. Ils ont eu deux fils, nés en 2021 et 2022. Des rumeurs de fiançailles ont émergés sur le web en janvier 2022, mais on ne sait pas si le couple s'est officiellement marié.

S'il fait quelques apparitions sporadiques dans les années 2000, son grand retour à l'écran se fait dans la dixième saison d'American Horror Story en 2020. Macaulay Culkin décroche son étoile sur le Walk of Fame en décembre 2023. Il est également au casting de la saison 2 de Fallout, série à succès de Prime Video. On a également pu entendre sa voix dans la version anglaise du film Zootopie 2, où il double l'un des lynx, Cattrick Lynxley.

