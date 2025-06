Le troisième film de la saga lancée par le réalisateur Danny Boyle est sortie au cinéma le 18 juin. Voici les avis de la presse.

"Que va devenir l'humanité ?" C'est la question au coeur de 28 ans plus tard. Le troisième épisode de la trilogie de zombies créée par Danny Boyle et débutée en 2003 avec 28 jours plus tard est sorti au cinéma le 18 juin 2025. Cet opus se déroule près de trois décennies après que le Virus de la Fureur se soit échappé d'un laboratoire d'armes biologiques.

Certains ont trouvé un moyen de survivre au milieu des infectés, notamment sur une île lourdement défendue. Un père et son fils la quittent pour accomplir une mission qui va leur permettre de découvrir de nouveaux secrets sur les infectés, mais aussi les survivants. Le troisième film de Danny Boyle regroupe au casting des stars du grand écran, à savoir Jodie Comer (Killing Eve, Le dernier duel), Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train) ou encore Ralph Fiennes (Conclave, La liste de Schindler...).

L'avis des critiques

Très attendu de la presse, 28 ans plus tard divise la critique française, comme c'est souvent la coutume. Il s'agit d'un "nouvel épisode haut de gamme" pour Le Parisien, "brut et bourré de suspense". Politique, difficile de ne pas faire le rapprochement avec notre monde post-Covid et post-Brexit, qui ont beaucoup inspiré Danny Boyle dans sa réflexion sur cet opus. La mise en scène (le film a été tourné à l'iPhone) a été particulièrement soulignée par plusieurs critiques. Il s'agit d'une "suite magistrale alliant l'horrible et le sublime" pour Les Numériques, "presque une réussite totale" selon Le Huffington Post, qui salue la mise en scène mais reproche au film des "éléments de scénario un peu faciles", et des scènes parfois trop violentes.

Mais attention, 28 ans plus tard ne sera peut-être pas au goût de tous. Ecran Large, qui a aimé le film, note toutefois qu'il s'agit d'un "gigantesque foutoir rempli à ras bord d'idées plus ou moins bancales, plus ou moins bonnes, mais trop radicales pour ne pas susciter la sympathie." Beaucoup de médias lui reprochent un aspect "brouillon" (Les Fiches du Cinéma), quand Libération reproche le "néant absolu" du film de zombies.

Synopsis - Cela fait 28 ans que la Grande-Bretagne vit sous le joug d'une terrible épidémie qui infecte les personnes pour en faire des humains enragés. Des non-infectés subsistent cependant par groupe, et l'un d'entre eux quitte l'un de ces groupes isolés pour se lancer dans une quête.