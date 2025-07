Le nouvel opus de la franchise de dinosaures est sorti au cinéma le 4 juillet 2025. Mais est-ce que ça vaut le coup ? Les critiques sont partagées.

Les dinosaures font leur retour très attendue dans les salles obscures. Après le succès de la franchise lancée par Steven Spielberg en 1993, un septième opus des "Jurassic" est sorti au cinéma ce vendredi. Réalisé par Gareth Edwards, Jurassic World : Renaissance a pour ambition de redorer le blason de la saga éprouvée par les épisodes sortis depuis 2015. Pour cela, le scénario de David Koepp revient à l'ADN d'origine de la franchise, et la mise en scène convoque les plus grands films de Steven Spielberg.

Portée par Scarlett Johansson (Avengers, Lost in translation), Mahershala Ali (Green Book, Moonlight) et Jonathan Bailey (Wicked, La chronique des Bridgerton), ce nouvel opus de la franchise Jurassic World suit une expédition scientifique chargée de prélever des échantillons de dinosaures, quasiment disparus et retranchés sur une île isolée de l'Equateur. Très attendu des spectateurs qui apprécient particulièrement la franchise de dinosaures, ce nouvel épisode a toutefois divisé la critique.

En France, le long-métrage obtient la note presse moyenne de 3,2/5 sur Allociné (22 titres sont recensés) à la date du 4 juillet 2025. La plupart des médias se sont dit convaincus par le "suspense hyperanxiogène des, scènes marines démentielles durant la première heure, fabuleux et des ahurissants effets spéciaux" (Le Parisien) pour un film qui "ressuscite avant allant un esprit, jouissif, du film d'aventure" (Cinemateaser) et qui "revient avec succès aux origines de la saga" (La Voix du Nord). Le Figaro juge d'ailleurs qu'il s'agit d'"un grand et beau divertissement estival", quand Première estime que c'est "le blockbuster le plus cool de l'été". Les amateurs de films spectaculaires à voir sur grand écran seront donc servis.

Tous les critiques ne sont toutefois pas convaincues : beaucoup déplorent un effet recyclage des recettes habituelles, comme Le Monde qui reproche au film de "creuser l'irrémédiable usure d'un spectacle condamné à se copier lui-même". Même son de cloche des Inrockuptibles, qui qualifient Jurassic World : Renaissance de film "programmatique à souhait, sans souffle aucun". Ouest France, relativement conquis, salue un film "spectaculaire malgré son scénario faiblard". Il convient donc d'avoir cet élément en tête avant de se rendre en salles.

Sur Linternaute.com, on n'est pas aussi catégorique : nous avons apprécié le spectacle généreux et haletant qu'offre le film, surtout dans sa première partie. Visuellement, c'est indéniablement réussi, et tous les ingrédients d'un film d'aventure réussi sont présents. Mais nous avons regretté un manque de finesse dans l'écriture, notamment celle des personnages qui n'apportent aucun enjeu émotionnel et qui sont réduit à un rôle de faire-valoir d'un film d'action qui devient, dans sa deuxième partie, extrêmement répétitif et prévisible. Il faut dire qu'on attendant ce Jurassic World : Renaissance avec impatience.

Synopsis - Plusieurs années après la destruction d'Isla Nublar, les dinosaures commencent à disparaître de la surface de la Terre. Zora Bennett est engagée comme mercenaire pour une mission secrète : récupérer l'ADN des trois plus grands dinosaures du monde regroupés sur la même île isolée.

Pourquoi le film est sorti un vendredi

Les cinéphiles ont eu la surprise de découvrir que Jurassic World : Renaissance ne sortait pas un mercredi, comme c'est traditionnellement le cas. La sortie française était fixée au vendredi 4 juillet, date du Jour de l'indépendance américain. Interrogé par Linternaute.com, le service presse d'Universal Pictures a donné des éléments de réponse pour expliquer cette sortie décalée : celle-ci est "pensée pour casser les codes traditionnels et proposer une sortie "à l'américaine", en cohérence avec le thème du film : la renaissance", mais aussi de se rapprocher du week-end, qui est traditionnellement le moment où le public se rend le plus dans les salles.