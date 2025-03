L'adaptation en live action des aventures de l'adorable alien sort au cinéma le 21 mai 2025. La première bande-annonce lève le voile sur le projet.

Après Blanche-Neige et avant Dragons, un autre dessin animé a droit à son adaptation en prises de vues réelles pour cette année 2025 : le 21 mai, Lilo & Stitch revient sur grand écran. Réalisé par Dean Fleischer Camp, le film adapté du dessin animé culte de Chris Sanders et Dean DeBlois reprend l'intrigue originale : un alien débarque sur Terre et va changer la vie d'une petite fille orpheline et solitaire. Grâce à elle, il va découvrir le sens du mot "famille".

Au casting, les fans de Lilo & Stitch vont découvrir la jeune Maia Kealoha dans le rôle de la fillette, tandis que Chris Sanders prête sa voix à l'adorable et malicieux extraterrestre. Sydney Agudong (West Michigan), Zach Galifianakis (Very Bad Trip), Billy Magnussen (En plein vol) et Courtney B. Vance (Grotesquerie) figurent également au sein de la distribution, comme vous pouvez le découvrir dans la bande-annonce dévoilée le 12 mars 2025 :

De nombreux internautes se sont laissés séduire par les premières images du live action de Lilo & Stitch : "ça a l'air amusant", note un utilisateur du réseau social X, "cela semble phénoménal", écrit un autre, tandis qu'un troisième commente : "la bande-annonce était vraiment bien". "Je n'étais pas convaincu au départ, mais ils ont assuré. Je suis emballé !", peut-on également lire sur le réseau d'Elon Musk.

De notre côté, cette bande-annonce nous rend plus sceptique. Ces premières images montrent que l'esprit et l'humour du génial et émouvant Lilo & Stitch sont respectés, au plan près, et annoncent un divertissement familial de bonne tenue. Mais on ne peut s'empêcher de craindre une pâle copie du film original, l'esprit, l'esthétique artistique et la vitalité conférées par l'animation en moins (Stitch semble moins fonctionner en images de synthèse, plongé dans un décor réaliste).

De fait, l'interrogation qui se pose pour de nombreuses adaptations en prises de vues réelles demeure : aspect financier mis de côté (elles peuvent générer d'important profit avec des remakes qui ont dépassé le milliard de dollars de recettes), quel est l'intérêt créatif de cette nouvelle adaptation ? On verra cela dans les salles de cinéma à la sortie du film, le 21 mai 2025.

Synopsis - L'histoire touchante et drôle d'une petite fille hawaïenne solitaire et d'un extra-terrestre fugitif qui l'aide à renouer le lien avec sa famille. Adaptation en prises de vues réelles du dessin animé Disney Lilo et Stitch.