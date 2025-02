Réalisé par Steven Soderbergh, ce film en salles le 5 février 2025 promet de faire son effet grâce à un choix de mise en scène saisissant. Mais est-ce que c'est suffisant pour en faire un bon thriller d'horreur ? Notre critique.

Les maisons hantées sont légions dans le cinéma d'horreur. Mais plus rares sont les films qui adoptent le point de vue du fantôme lui-même ! C'est le parti pris osé de Présence, dernier long-métrage de Steven Soderbergh (Ocean's Eleven, Logan Lucky) sorti au cinéma le 5 février 2025. Pendant près d'1h25 et sur une succession de plans-séquence, le spectateur voit à la place de ce fantôme, enfermé dans une maison de banlieue américaine dans laquelle une nouvelle famille aux secrets et aux relations complexes emménage... avant de se douter de sa présence. Mais le véritable danger se trouve-t-il à l'intérieur ou à l'extérieur ?

Le réalisateur use ici de son plus grand atout, à savoir sa capacité à tester et inventer de nouveaux dispositifs à mettre au service de son récit. Alors qu'on aurait pu s'attendre à un énième film de maison hantée, le choix de mise en scène, qui est celui de positionner le public du point de vue de la présence fantomatique des lieux, se révèle diablement efficace pour conférer au film une sensation d'étranger tout en mettant le spectateur en voyeur d'une famille américaine bourgeoise, névrosée et dysfonctionnelle.

Efficace sur la forme, le bas blesse davantage sur le fond. Moins poétique et bouleversant que Ghost avant lui, qui reprenait de manière moins radicale le même principe, Présence happe lors de sa première partie, lorsque le spectateur découvre de manière parsemée et étrange les tensions qui tiraillent cette famille américaine. La seconde partie est plus laborieuse, avec une résolution qui semble presque vaine et se termine de façon presque artificielle, sans que le choix de mise en scène n'ait eu un réel impact sur son intrigue. Reste un long-métrage qui ose et offre un thriller maîtrisé pour ce début d'année 2025.

Synopsis - Une famille qui vient tout juste d'emménager dans une nouvelle maison découvre avec stupeur qu'une mystérieuse présence semble hanter les lieux.