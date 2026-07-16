"L'Odyssée" de Christopher Nolan est sorti au cinéma ce mercredi 15 juillet. Découvrez les avis de la presse.

Le film le plus attendu de l'été 2026 est enfin sorti en salles. L'Odyssée, adaptation épique du célèbre poème d'Homère par Christopher Nolan, est à voir au cinéma depuis ce mercredi 15 juillet 2026. Avec un casting de superstars (Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya,...) et après une production titanesque, le film revient sur le retour périlleux d'Ulysse à Ithaque après la guerre de Troie.

Les critiques sont globalement conquises par le grand spectacle qu'offre Christopher Nolan, certains soulignant même que L'Odyssée pourrait être le "chef d'oeuvre" du cinéaste britannique. L'adaptation du poème d'Homère a d'ailleurs réalisé le meilleur démarrage parisien de l'année, avec plus de 7600 entrées enregistrées dans la capitale à 14h. Un record pour Christopher Nolan. Ci-dessous, on vous détaille l'avis des critiques presse.

La presse est globalement unanime sur la qualité du film : Christopher Nolan a signé un nouveau grand film. L'Odyssée reçoit la note presse de 4,1/5 sur Allociné (27 titres recensés) et 96% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. Il s'agit "d'un chef d'oeuvre épique et époustouflant" (Konbini), "d'une ampleur folle, parcouru d'images sidérantes" (Cinemateaser), "bien écrit et intelligent" (20 minutes).

Christopher Nolan "revisite la mythologie avec talent, accordant autant d'importance à l'exécution impressionnante des scènes d'action épiques, aux intrigues politiques à la cour et aux tourments des nombreux personnages brillamment incarnés", souligne de son côté Le Journal du Dimanche, dans un film qui "fait écho aux tensions géopolitiques qui divisent le monde", note Libération. Pour Ouest-France, il s'agit même du "chef d'oeuvre" du réalisateur britannique, qui a pourtant déjà signé Oppenheimer, Interstellar, The Dark Knight, Dunkerque ou encore Inception. Quelques sons de cloches différents se font toutefois entendre, comme Le Monde, qui reproche au film de ne pas "parvenir à convaincre" malgré son ampleur et ses moyen, quand Critikat reproche au film de "vider le poème d'Homère de son esprit d'aventure et de sa soif d'invention".

Du côté de la presse anglophone, il s'agit d'un "récit mythique colossal, sur la désillusion d'après-guerre et la perte de l'innocence" pour Peter Bradshaw, journaliste au Guardian, tandis que Peri Nemiroff (Collider) vante les mérites d'une "adaptation grandiose et captivante". C'est "du cinéma à l'état pur" selon Joshua Rothkopf, du Los Angeles Times, "un retour aux sources, aux films d'action divertissants et percutants pour lesquels le cinéma a été inventé". La critique s'accorde également sur la qualité du casting, "exceptionnel" pour Simon Thompson, journaliste pour plusieurs médias américains, tandis que Anne Thompson d'Indiewire assure que L'Odyssée peut permettre à Matt Damon de "remporter le prix du meilleur acteur" aux Oscars.

Les polémiques sur L'Odyssée

Avant même que le public ne découvre le film, L'Odyssée a suscité des polémiques sur les réseaux sociaux. La moindre entorse à la crédibilité historique du film est scrutée. D'abord, plusieurs internautes se sont offusqués des décors et costumes anachroniques et dialogues dévoilés au détour de premières photos ou bandes-annonces. Certains prennent la parole sur X pour déplorer une trop grande modernité, et d'autres vont même s'offusquer du fait que le film ait été tourné en anglais contemporain, avec un accent américain, que certains jugent peu adaptés à la Grèce antique et au poème d'Homère. Christophe Nolan a réagi au micro du Los Angeles Times, assurant qu'il "voulait une langue qui ait une portée émotionnelle, pas intellectuelle. J'ai peut-être été naïf, ça me retombera peut-être dessus, mais je voulais un récit ancré dans le réel. Pour moi, c'était une évidence."

En Grèce, plusieurs spectateurs déplorent qu'il n'y ait aucun acteur grec à l'affiche. Et certains utilisateurs de réseaux sociaux portés par des personnalités d'extrême droite se sont choqués que ça soit l'actrice mexicano-kenyane Lupita Nyong'o (12 years a slave) qui ait été choisie pour incarner Hélène de Troie. Elon Musk a notamment tweeté publiquement sur le sujet, demandant à Christopher Nolan de la retirer du casting afin de ne pas "profaner Homère" (Musk estime ainsi qu'une femme noire ne devrait pas pouvoir incarner ce personnage pour laquelle la guerre de Troie a été déclenchée). Dans un entretien au magazine Elle, Lupita Nyong'o a balayé les critiques, rappelant que L'odyssée est "un récit mythologique. Je soutiens pleinement l'intention de Chris et la version de cette histoire qu'il raconte. Notre distribution est représentative du monde. Je ne vais pas passer mon temps à chercher une ligne de défense. Les critiques existeront que je réponde ou non."

Synopsis - Adaptation de l'épopée grecque d'Homère, L'Odyssée relate le voyage d'Ulysse après la guerre de Troie. Il lui faudra affronter de nombreuses épreuves pendant dix ans avant de revenir à son île d'Ithaque et y retrouver son épouse Pénélope.