Une semaine avant sa sortie le 15 juillet, la presse a déjà partagé ses critiques sur le blockbuster de Christopher Nolan.
C'est probablement le film le plus attendu de cet été 2026. Christopher Nolan revisite L'Odyssée, célèbre poème d'Homère, dans un blockbuster qui s'annonce déjà impressionnant. Le long-métrage, qui réunit Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway ou encore Robert Pattinson et Zendaya, sort au cinéma le 15 juillet 2026.
De par la figure de son réalisateur (oscarisé pour Oppenheimer), l'envergure de son casting et l'ampleur épique de son histoire (le retour périlleux d'Ulysse à Ithaque après la guerre de Troie), L'Odyssée est le blockbuster le plus attendu des prochaines semaines et de nombreux spectateurs ont déjà réservé leurs places. Mais certains médias américains et français ont déjà pu voir le film avant sa sortie en salle, notamment à l'occasion de l'avant-première londonienne, le 6 juillet.
Les avis sont unanimes : Christopher Nolan a signé un nouveau grand film. Il s'agit d'un "récit mythique colossal, sur la désillusion d'après-guerre et la perte de l'innocence" pour Peter Bradshaw, journaliste au Guardian, tandis que Peri Nemiroff (Collider) vante les mérites d'une "adaptation grandiose et captivante". C'est "du cinéma à l'état pur" selon Joshua Rothkopf, du Los Angeles Times, "un retour aux sources, aux films d'action divertissants et percutants pour lesquels le cinéma a été inventé". La critique s'accorde égalemetn sur la qualité du casting, "exceptionnel" pour Simon Thompson, journaliste pour plusieurs médias américains, tandis que Anne Thompson d'Indiewire assure que L'Odyssée peut permettre à Matt Damon de "remporter le prix du meilleur acteur" aux Oscars. Une semaine encore à patienter pour le public !
Voir la bande-annonce de L'Odyssée
Synopsis - Adaptation de l'épopée grecque d'Homère, L'Odyssée relate le voyage d'Ulysse après la guerre de Troie. Il lui faudra affronter de nombreuses épreuves pendant dix ans avant de revenir à son île d'Ithaque et y retrouver son épouse Pénélope.
Quelle date de sortie pour L'Odyssée ?
Encore en phase de production, le film de Christopher Nolan (Inception, Interstellar) n'en est pas moins extrêmement attendu par le public. Il faudra toutefois continuer à se montrer patient, puisque L'Odyssée est annoncé pour une sortie le 15 juillet 2026 au cinéma en France.
Quels acteurs au casting de L'Odyssée ?
- Matt Damon : Ulysse
- Anne Hathaway : Penelope
- Robert Pattinson : Antinoos
- Tom Holland : Telemaque
- Zendaya : Athena
- Charlize Theron : Circe
- Mia Goth : Melantho
- Jon Bernthal : Menelas
- John Leguizamo : Eumée
- Lupita Nyong'o
- Benny Safdie
- Elliot Page
- Bill Irwin
- Samantha Morton
- Himesh Patel
- James Remar
- Ryan Hurst
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