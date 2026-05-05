Matt Damon endosse le rôle d'Ulysse dans l'adaptation de l'oeuvre d'Homère par Christopher Nolan, en salles le 15 juillet 2026.
Après le succès critique d'Oppenheimer, Christopher Nolan termine déjà son nouveau projet. L'Odyssée (The Odyssey en VO) sort le 15 juillet 2026 sur les écrans français. Et oui, le réalisateur britannique prépare bien une adaptation cinématographique du chef d'œuvre d'Homère, qui met en scène le périlleux retour d'Ulysse à Ithaque après la guerre de Troie.
Une nouvelle bande-annonce a été partagée le lundi 4 mai 2026. On y voit Matt Damon dans l'armure d'Ulysse, quittant Troie pour retrouver Ithaque. Son périple durera dix ans, à coup de naufrages et de rencontres mythologiques, avant qu'il ne retrouve son fils Télémaque (Tom Holland) et son épouse Pénélope (Anne Hathaway). Dans ces images, on aperçoit ce qui semble être la guerre de Troie ainsi que plusieurs nouvelles figures du casting, notamment Robert Pattinson (Antinoos), principal antagoniste qui souhaite reprendre le trône d'Ithaque, ou Charlize Theron.
Voir la bande-annonce de L'Odyssée
Synopsis - Adaptation de l'épopée grecque d'Homère, L'Odyssée relate le voyage d'Ulysse après la guerre de Troie. Il lui faudra affronter de nombreuses épreuves pendant dix ans avant de revenir à son île d'Ithaque et y retrouver son épouse Pénélope.
Quelle date de sortie pour L'Odyssée ?
Encore en phase de production, le film de Christopher Nolan (Inception, Interstellar) n'en est pas moins extrêmement attendu par le public. Il faudra toutefois continuer à se montrer patient, puisque L'Odyssée est annoncé pour une sortie le 15 juillet 2026 au cinéma en France.
Quels acteurs au casting de L'Odyssée ?
- Matt Damon : Ulysse
- Anne Hathaway : Penelope
- Robert Pattinson : Antinoos
- Tom Holland : Telemaque
- Zendaya : Athena
- Charlize Theron : Circe
- Mia Goth : Melantho
- Jon Bernthal : Menelas
- John Leguizamo : Eumée
- Lupita Nyong'o
- Benny Safdie
- Elliot Page
- Bill Irwin
- Samantha Morton
- Himesh Patel
- James Remar
- Ryan Hurst
Film d'action
- L'odyssee film
- Odyssée film
- L'odyssée nolan
- X > Guide
- 2001 l'odyssée de l'espace streaming vf > Guide
- Prisoners : vous n'avez pas tout compris ? La fin du film de Denis Villeneuve expliquée > Accueil - Thriller
- Goliath : retour sur l'histoire vraie qui a inspiré le film > Accueil - Film dramatique
- Titanic : cette scène a été "un cauchemar" à tourner, elle est pourtant devenue culte > Guide
- Fast and Furious 10 : séances, bande-annonce, streaming, cameo... Les infos
- Mission Impossible 8 : Tom Cruise refuse de répondre à cette question que tout le monde se pose
- Justice League : il existe une autre version du film, les fans la préfèrent à l'original
- Black Widow : est-ce vraiment la dernière apparition de Scarlett Johansson chez Marvel ?
- Les 4 Fantastiques : le film est-il la renaissance espérée de Marvel ? L'avis des critiques
- Black Panther 2 : de quoi est mort l'acteur Chadwick Boseman ?
- Jurassic World Renaissance : intrigue, streaming, avis, critiques, casting...
- Thunderbolts* : le dernier film Marvel vaut-il le coup ? Les critiques sont (presque) unanimes
- Top Gun Maverick : Tom Cruise a-t-il vraiment piloté des avions pour les besoins du film ?
- Ballerina : un film d'action que les fans de John Wick ne voudront pas rater
- La Planète des Singes 2024 : est-il indispensable de voir le reste de la saga avant de voir ce film ?
- Superman : est-ce que cette nouvelle version vaut le coup ? Voici ce qu'en pensent les critiques
- Everything Everywhere All at once : explication du film aux 7 Oscars et de sa fin
- Deadpool et Wolverine : est-il vraiment indispensable de voir la scène post-générique ?
- Mission Impossible 7 : casting, avis, bande-annonce, suite, critique...
- Gladiator 2 : pourquoi cette suite risque-t-elle de diviser les fans du film culte ?
- Tomb Raider : synopsis, Alicia Vikander, streaming, avis... Tout sur le film sur Lara Croft
- Shang Chi : synopsis, casting, scènes post-générique, streaming, critiques, Disney+...
- Doctor Strange 2 : que signifient les scènes post-génériques ? On vous explique
- Uncharted : faut-il connaître le jeu avant de voir le film ?
- Venom : synopsis, casting, streaming, avis... Tout sur le film avec Tom Hardy
- Fast and Furious 9 : synopsis, casting, bande-annonce, streaming, photos, avis...
- Hunger Games, Lever de soleil sur la Moisson : Effie, Haymitch... des personnages bien connus dans la bande-annonce
- Kraven le chasseur : le film Marvel s'offre une sanglante bande-annonce, quelle date de sortie ?
- Mad Max Fury Road : synopsis, casting, bande-annonce, streaming, avis...
- John Wick 4 : casting, avis, critiques, suite, séances, streaming...
- Furiosa : que vaut le prequel de "Mad Max Fury Road" ? Notre critique
- The Batman : intrigue, casting, avis, streaming, bande-annonce...
- Piège de cristal
- Batman v Superman : le crossover de super-héros a-t-il une suite ?
- Morbius : y a-t-il une scène post-générique à la fin du film ?
- Ant-Man 3 : critiques, scène post-générique, bande-annonce, casting...
- Spider-Man No Way Home : où voir le film en VOD streaming et à quel prix ?
- Les Éternels : que signifient les scènes post-générique ? Explications
- The Suicide Squad : synopsis, casting, bande-annonce, seances, streaming...
- Kingsman 3 : date, casting.... Ce que l'on sait sur le film
- Avengers 6 : date, personnages... Tout sur Secret Wars
- The Northman
- Avengers Doomsday : les X-Men de retour, voici les premières images
- Sonic 2 : intrigue, casting, streaming, avis... Les infos sur le film
- Fantastic Four : privé de réalisateur, où en est le film des Quatre Fantastiques ?
- The Batman 2 : la suite annoncée, Matt Reeves et Robert Pattinson de retour
- Spider-Man Brand New Day : Tom Holland retrouve des visages familiers de Marvel dans la bande-annonce
- Legend of Zelda, le film : qui sont Bo Bragason et Benjamin Evan Ainsworth, les acteurs principaux ?