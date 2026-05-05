Matt Damon endosse le rôle d'Ulysse dans l'adaptation de l'oeuvre d'Homère par Christopher Nolan, en salles le 15 juillet 2026.

Après le succès critique d'Oppenheimer, Christopher Nolan termine déjà son nouveau projet. L'Odyssée (The Odyssey en VO) sort le 15 juillet 2026 sur les écrans français. Et oui, le réalisateur britannique prépare bien une adaptation cinématographique du chef d'œuvre d'Homère, qui met en scène le périlleux retour d'Ulysse à Ithaque après la guerre de Troie.

Une nouvelle bande-annonce a été partagée le lundi 4 mai 2026. On y voit Matt Damon dans l'armure d'Ulysse, quittant Troie pour retrouver Ithaque. Son périple durera dix ans, à coup de naufrages et de rencontres mythologiques, avant qu'il ne retrouve son fils Télémaque (Tom Holland) et son épouse Pénélope (Anne Hathaway). Dans ces images, on aperçoit ce qui semble être la guerre de Troie ainsi que plusieurs nouvelles figures du casting, notamment Robert Pattinson (Antinoos), principal antagoniste qui souhaite reprendre le trône d'Ithaque, ou Charlize Theron.

Synopsis - Adaptation de l'épopée grecque d'Homère, L'Odyssée relate le voyage d'Ulysse après la guerre de Troie. Il lui faudra affronter de nombreuses épreuves pendant dix ans avant de revenir à son île d'Ithaque et y retrouver son épouse Pénélope.

Encore en phase de production, le film de Christopher Nolan (Inception, Interstellar) n'en est pas moins extrêmement attendu par le public. Il faudra toutefois continuer à se montrer patient, puisque L'Odyssée est annoncé pour une sortie le 15 juillet 2026 au cinéma en France.