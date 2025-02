Réalisé par Martin Bourboulon ("Les Trois mousquetaires") et produit par les équipes du "Comte de Monte-Cristo", ce thriller promet du grand spectacle

Après les succès du Comte de Monte-Cristo et des Trois Mousquetaires, Chapter 2 de Dimitri Rassam et Pathé présentent une nouvelle superproduction à la française. Cette fois, pas d'incursion du côté de l'œuvre d'Alexandre Dumas, mais un thriller militaire dans le contexte contemporain de la chute de Kaboul, en 2021. 13 jours et 13 nuits est la dernière réalisation de Martin Bourboulon (Les Trois Mousquetaires) et raconte comment le commandant Mohamed Bida organise l'évacuation de civils après que la ville a été prise d'assaut par les Talibans.

C'est Roschdy Zem qui incarne le premier rôle, adapté d'une histoire vraie. Il donne la réplique notamment à Lyna Khoudri, césarisée pour son rôle dans Papicha et vue récemment dans Les Trois Mousquetaires. Une première bande-annonce vient présager un thriller d'action haletant, à découvrir dans les salles de cinéma en 2025 (la date de sortie n'est pas encore dévoilée).

Synopsis - Kaboul, 15 août 2021. Alors que les troupes américaines s'apprêtent à quitter le territoire, les Talibans prennent d'assaut la capitale. Au milieu du chaos, le commandant Mohamed Bida et ses hommes assurent la sécurité de l'ambassade de France, encore ouverte. Pris au piège, le commandant Bida décide de négocier avec les Talibans pour organiser un convoi de la dernière chance avec l'aide d'Eva, une jeune humanitaire franco-afghane.