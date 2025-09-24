La presse est unanime sur le dernier film de Paul Thomas Anderson, sorti ce mercredi 24 septembre 2025. Au casting, on retrouve Leonardo DiCaprio, Sean Penn et Benicio del Toro.
Une bataille après l'autre était déjà l'un des films les plus attendus des cinéphiles pour cet automne 2025. Et si l'on se fie à toutes les critiques presse publiées à l'occasion de la sortie du long-métrage, ce mercredi 24 septembre, l'attente vaut le coup. La dernière réalisation de Paul Thomas Anderson obtient la note presse exceptionnelle de 4,8/5 sur Allociné au matin de sa sortie. Tous les médias cités sont dithyrambiques et recommandent chaudement ce long-métrage, qui se présente déjà comme l'un des immanquables de l'année.
Une bataille après l'autre est un film signé Paul Thomas Anderson, qui s'est déjà illustré derrière la caméra pour There will be blood, Licorice Pizza ou Phantom Thread. Ce thriller transpose l'intrigue du roman Vineland de Thomas Pynchon à notre époque moderne. On y suit un ancien révolutionnaire devenu paranoïaque et désabusé, incarné par Leonardo DiCaprio, qui s'est retiré de ses activités pour s'occuper de sa fille de 16 ans. Mais lorsque celle-ci est enlevée par un ancien ennemi, il se retrouve obligé de renouer avec son passé. Sur sa route, il va croiser plusieurs personnages hauts en couleurs, incarnés par Benicio del Toro, Sean Penn ou Regina Hall.
Des critiques unanimes
Steven Spielberg avait déjà chanté les louanges du long-métrage, la presse vient confirmer sa qualité. Noté 4,8/5 sur 22 titres recensés par Allociné, Une bataille après l'autre a mis tout le monde d'accord. C'est "le film le plus fou de l'année" selon les dires de Konbini qui salue le "grand spectacle de cinéma dingue, audacieux, drôle", quand 20 minutes salue "un divertissement brillant", déjà "bien placé pour obtenir un maximum de statuettes".
Une bataille après l'autre est un film hybride qui joue sur plusieurs genres. Les amateurs de divertissement et de films d'action en auront pour leur argent : il s'agit d'un "spectacle époustouflant" selon Le Figaro, tout en tension, mais aussi "du très grand cinéma" pour Le Journal du Dimanche. Mais la forme ne se fait jamais au détriment du fond, et le long-métrage brille par sa capacité à distiller une critique sociale, une profondeur thématique, tout en étant "incroyablement drôle" (TF1) : "Paul Thomas Anderson, sur qui on peut toujours compter pour réinventer la poudre, regarde l'Amérique dans les yeux et signe un divertissement splendide et profond, alarmant et drôle", salue Télérama.
C'est peut-être parce qu'Une bataille après l'autre réussit à mêler du grand spectacle et un propos très politique qu'il s'agit d'une réussite : "Paul Thomas Anderson filme donc à merveille l'Amérique d'aujourd'hui, ses fractures raciales et générationnelles, son militantisme radical". L'une des grandes forces de la réalisation de Paul Thomas Anderson est, sans surprise lorsqu'on connaît ses œuvres précédentes, la puissance de sa mise en scène. "Chacune de ses scènes est ultra-travaillée, maîtrisée, découpée en plusieurs plans", salue BFM TV. Vous pouvez donc déjà courir au cinéma pour découvrir ce film, qui promet déjà d'être le phénomène de cette fin d'année.
Synopsis - Ancien révolutionnaire désabusé, Bob s'est éloigné de la société pour éduquer sa fille Willa, une jeune fille indépendante et pleine de ressources. Seize ans plus tard, son ancien ennemi juré refait surface et Willa disparaît. Bob doit désormais alors les conséquences de son passé pour la retrouver.
