Paul Thomas Anderson signe un nouveau thriller dramatique avec Leonardo DiCaprio, Sean Penn et Benedicio del Toro.

Une bataille après l'autre est l'un des films les plus attendus des cinéphiles en 2025. Et pour cause : tous les noms attachés à l'équipe créative sont reconnus et appréciés. Ce thriller entre action et drame est la dernière réalisation de Paul Thomas Anderson, cinéaste reconnu à qui l'on doit There will be blood, Licorice Pizza ou encore Phantom Thread. Pour sa dernière réalisation, il s'inspire du roman Vineland de Thomas Pynchon, en adaptant l'intrigue à notre époque pour livrer un discours qui, au regard des premières images, s'annonce très politique.

Leonardo DiCaprio y incarne le premier rôle, un révolutionnaire décalé qui cherche à sauver sa fille. Sur sa route, il va croiser plusieurs personnages hauts en couleurs, incarnés par Benicio del Toro, Sean Penn ou Regina Hall. Une bataille après l'autre sortira au cinéma le 24 septembre 2025. En attendant, vous pouvez découvrir l'étonnante et explosive bande-annonce ci-dessous.

Synopsis - Film de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall, Benicio del Toro.