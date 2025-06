La comédie française réalisée par Johann Dionnet est sortie au cinéma le 18 juin 2025. Voici ce qu'en ont pensé les critiques.

Amateurs de comédies romantiques, voici la nouvelle production française à voir en salles. Avignon est un film réalisé par Johann Dionnet sorti le 18 juin 2025. Comme son nom l'indique, il se déroule dans le fameux festival de théâtre et suit un comédien en perte de vitesse (Baptiste Lecaplain), qui se rend dans la cité des Papes pour jouer une pièce de boulevard. Il tombe sous le charme d'une comédienne de renom (Elisa Erka), et lui fait croire qu'il joue le rôle principal du Cid pour la séduire. Ce mensonge va cependant rapidement le dépasser. Alison Wheeler, Amaury de Crayencour et Lyes Salem sont aussi au casting.

Récompensée du Grand Prix au Festival de l'Alpe d'Huez (spécialisé dans les comédies françaises), Avignon n'a pas manqué de séduire la critique spécialisée. Cette comédie romantique, qui moque également le monde du théâtre, décroche la note de 3,6/5 sur 12 titres de presse recensés sur Allociné. "Parfait pour démarrer l'été", note le magazine spécialisé Cinemateaser. "Impossible de s'ennuyer", souligne de son côté Première en saluant le "script malin" et "constamment hilarant". De son côté, Le Parisien salue les interprétations des comédiens, Baptiste Lecaplain et Elisa Erka en tête. Pour Nice-Matin, "cette comédie [...] trouve le ton juste et ne se sert pas du cadre avignonnais comme simple prétexte pour raconter une love story." Les amateurs de rom-coms à la française et de théâtre peuvent donc se ruer dans les salles sans réfléchir !

Synopsis - Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d'Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d'un quiproquo pour se rapprocher d'elle, Stéphane s'enfonce dans un mensonge qu'il va devoir faire durer le temps du festival, mais qui va très vite le dépasser...