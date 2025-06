Le film de sport réalisé par Joseph Kosinski est sorti au cinéma le 25 juin 2025. Brad Pitt y incarne un vétéran de la Formule 1 sur le retour.

Il s'agit de l'événement cinéma du 25 juin 2025 : Brad Pitt est de retour à l'affiche d'un film grand spectacle. Dans F1, il incarne un ancien prodige de la Formule 1, devenu pilote indépendant après un terrible accident sur la piste. Il se remet toutefois en selle lorsque le patron d'une écurie en faillite lui demande de l'aider à sauver son équipe.

Dans la dernière réalisation de Joseph Kosinski (Top Gun : Maverick, Oblivion...), l'acteur américain de 61 ans est vu à bord de bolides lancés à toute vitesse et affronter des champions du milieu dans des courses épiques. Et c'est bien Brad Pitt qui était au volant ! En revanche, il n'a pas conduit de véritables modèles de F1, mais plutôt des modèles hybrides, avec des moteurs F2.

Dans un grand reportage écrit par GQ, on apprend que la star de Fight Club a bien tourné sur des circuits professionnels, comme celui d'Abou Dabi, et lors de véritables grands prix. Au magazine People, le cinéaste assure également que Brad Pitt a pu atteindre les 280 km/h sur le tournage ! Un investissement qui paye à l'écran et immerge totalement les spectateurs dans les courses, d'autant plus que c'est le septuple champion du monde Lewis Hamilton qui a été consulté en tant que producteur afin que le film soit le plus authentique possible. Heureusement, aucun incident n'a été rapporté et le tournage s'est parfaitement bien déroulé.

Synopsis - Sonny Hayes était le prodige de la F1 des années 1990 jusqu'à son terrible accident. Trente ans plus tard, devenu un pilote indépendant, il est contacté par Ruben Cervantes, patron d'une écurie en faillite qui le convainc de revenir pour sauver l'équipe et prouver qu'il est toujours le meilleur. Aux côtés de Joshua Pearce, diamant brut prêt à devenir le numéro 1, Sonny réalise vite qu'en F1, son coéquipier est aussi son plus grand rival, que le danger est partout et qu'il risque de tout perdre...