La suite de la comédie musicale portée par Cynthia Erivo et Ariana Grande est sortie au cinéma le 19 novembre 2025. Trois types de séances sont proposées.

De très bonnes critiques, dix nominations aux Oscars, deux prix récompensant les meilleurs décors et costumes, et une popularité croissante sur les réseaux sociaux : Wicked était l'un des (très nombreux) films à ne pas manquer au cinéma en 2024. Cette adaptation de la comédie musicale de Broadway est devenue le cinquième film le plus rentable de l'année passée aux Etats-Unis... et ce n'était que l'introduction de l'histoire, découpée en deux segments.

La seconde partie, Wicked : for good, suit le second acte de la comédie musicale de Broadway. Elle est sortie au cinéma le 19 novembre 2025. En plus des habituels 2D, 3D, 4DX,... trois types de séances sont proposées au public : on retrouve d'abord les traditionnelles séances en VOSTFR (anglais sous-titrées français) permettent d'apprécier les prestations originales des acteurs pour les personnes qui ne sont pas dérangés à l'idée de lire des sous-titres ou qui sont à l'aise avec l'anglais ; et les séances en VF pour tous ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais et apprécient les talents des doubleurs français.

Un troisième type de séance est cependant possible : la VF avec les chansons originales. Dans ces séances, les parties parlées sont doublées par des acteurs français, tandis que les chansons sont celles de la VO, avec sous-titres. Une façon d'apprécier les performances vocales impressionnantes de Cynthia Erivo et Ariana Grande, sans avoir à lire des sous-titres pendant tout le film.

Synopsis - Elphaba est surnommée la Méchante sorcière de l'Ouest depuis qu'elle s'est opposée au Magicien d'Oz et fait l'objet d'une propagande négative à son encontre. De son côté, Glinda est devenue la figure populaire du régime, quand Fiyero, capitaine de la garde du Magicien, doute de la culpabilité d'Elphaba.