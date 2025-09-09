"Downton Abbey 3 : le grand final" achève définitivement l'intrigue des Crawleys ce mercredi 10 septembre 2025 au cinéma.

Il est temps de faire ses adieux à la famille Crawley et à leurs employés de maison. Downton Abbey : le grand final marque la conclusion des aventures des personnages, après une série de cinq saisons et déjà deux films, sortis depuis 2010. Ce troisième et dernier épisode sort au cinéma ce mercredi 10 septembre 2025. L'occasion de dire au revoir à tous les personnages clés alors qu'ils font face aux nouveaux défis que représentent les années 1930.

Si la regrettée Violet Crawley (jouée par Maggie Smith, décédée le 27 septembre 2024) avait déjà tirée sa révérence dans le second volet cinématographique, ce n'est pas le seul personnage clé qui sera absent pour ce grand final. C'est le cas d'Henry Talbot, le mari de Lady Mary qui était incarné jusque-là par l'acteur Matthew Goode (Les dossiers oubliés). Il est bel et bien absent du troisième film, et pour cause ! Dans la dernière bande-annonce de Downton Abbey 3, on apprend que le couple n'a pas tenu, et que Lady Mary et Henry Talbot ont divorcé, ce qui provoque d'ailleurs un scandale lors d'un bal.

Cela n'est pas étonnant, puisque Matthew Goode s'était fait moins présent dans l'intrigue depuis le premier film sorti au cinéma, et n'était même pas apparu dans la suite sortie en 2022. L'acteur britannique en a expliqué les raisons au micro de Radio Time, il y a quelques semaines : "Je n'étais pas disponible pour le tournage du deuxième film car je tournais The Offer. Pour le troisième, je tournais Les dossiers oubliés. Mais je me aussi suis blessé au genou et j'ai dû me faire opérer. Il faut des semaines pour s'en remettre, alors je n'y arriverais jamais."

Il a ensuite précisé dans une interview à Deadline qu'il n'avait qu'une scène "d'une page et demie" prévue à l'origine. "J'ai beaucoup parlé avec Michelle Dockery (Lady Mary) pour voir ce qu'il était possible de faire. Nous voulions demander de réécrire légèrement la scène. Et puis en fin de compte, ils ont décidé de passer à autre chose". Avec néanmoins un regret : "C'était une grande scène de course hippique, tout était calé et je n'aurais jamais été capable de le faire. C'est dommage car j'adore ces acteurs", a-t-il déclaré.

Synopsis - La famille Crawley et leurs employés se trouvent à l'aube des années 1930. Chacun essaie de faire évoluer Downton Abbey avec son temps, mais cette nouvelle ère s'annonce pleine de défis et de remises en questions pour ces personnages que nous avons vu évoluer sur 5 saisons et déjà deux films.

Michelle Dockery : Lady Mary Talbot

Hugh Bonneville : Lord Robert Crawley

Elizabeth McGovern : Lady Cora Crawley

Allen Leech : Tom Branson

Laura Carmichael : Lady Edith Pelham

Jim Carter : Charles Carson

Robert James-Collier : Thomas Barrow

Joanne Froggatt : Anna Bates

Brendan Coyle : John Bates

Phyllis Logan : Elsie Hugues Carson

Penelope Wilton : Isobel Merton

Sophie McShera : Mrs Daisy Parker

Raquel Cassidy : Miss Baxter

Harry Hadden-Paton : Bertie Hexham

Dominic West : Guy Dexter

Paul Giamatti : Harold Levinson, le frère de Cora

Alessandro Nivola

Downton Abbey 3 : le grand final marque, comme son titre l'indique, la fin définitive de la famille Crawley et de leurs domestiques. Plus de 15 ans après la diffusion de la première saison, la saga s'achève avec un dernier film. Il sort au cinéma le 10 septembre 2025.