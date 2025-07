Le casting principal du film en live action "Legend of Zelda" a été dévoilé par Nintendo. Bo Bragason et Benjamin Evan Ainsworth ont été annoncés.

Les adaptations de jeux vidéos au cinéma sont particulièrement lucratives. Les récents succès des films Minecraft (2,6 millions d'entrées en France, 955 millions de dollars à travers le monde) et Super Mario Bros, le film (7,3 millions d'entrées en France, 1,36 milliards de dollars engrangés à travers le monde) l'ont prouvé. Pas étonnant donc que Nintendo travaille actuellement sur l'adaptation de l'une de ses franchises les plus populaires : Legend of Zelda.

Ce film d'aventure adaptera le jeu du même nom. C'est le réalisateur Wes Ball, à qui l'on doit notamment l'adaptation ciné de la trilogie Le Labyrinthe (2014-2018) et La planète des singes : le nouveau royaume (2024), qui sera derrière la caméra. Et le casting a été annoncé le mercredi 16 juillet 2025 : le rôle de la princesse Zelda sera tenu par Bo Bragason, tandis que Benhamin Evan Ainsworth incarnera Link.

Âgée de 21 ans, Bo Bragason est une actrice anglaise qui s'est surtout illustrée dans des séries télévisées. En 2024, on a pu la voir dans la mini-série Three Girls en 2017 et la série The Jetty, diffusé par la BBC en 2024. Les abonnés de Disney++ ont également pu apercevoir son visage dans la série Nell Rebelle, où elle incarne Roxy Jackson. Si elle a déjà joué dans des films, comme Les Radleys dernièrement, Zelda dans le film Nintendo reste le plus gros rôle de sa carrière.

© Richard Shotwell/AP/SIPA (publiée le 17/07/2025)

Bo Bragason donnera la réplique à Benjamin Evan Ainsworth dans la peau de Link, que le joueur incarne dans les jeux vidéos Nintendo. Âgé de 16 ans, il n'en est toutefois pas à son premier rôle : on a pu le découvrir dans la série The Haunting of Bly Manor sur Netflix, où il jouait l'un des rôles principaux, celui du fils aîné qui grandit dans un manoir hanté. Il est également apparu dans la première saison de The Sandman sur la plateforme de streaming. C'est lui qui faisait la voix de Pinocchio dans l'adaptation en live-action de Disney, sortie en 2022 et dans laquelle jouait également Tom Hanks.

L'adaptation en prises de vues réelles du jeu vidéo Legend of Zelda est actuellement en pré-production. Il faudra donc patienter avant de le découvrir au cinéma. Pour l'heure, le long-métrage est annoncé pour une sortie le 7 mai 2027, avec un tournage probablement au cours de l'année 2026.

Synopsis - Adaptation en prises de vues réelles du jeu vidéo Legend of Zelda.