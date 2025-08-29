Le tournage du prochain épisode réalisé par Shawn Levy a débuté, et une première image a déjà été partagée.

La galaxie très très lointaine continue d'étendre son univers. Après plusieurs séries sur Disney++, c'est un film à voir en salles qui se prépare actuellement pour la franchise Star Wars. Le tournage de Star Wars : Starfighter vient d'entrer en tournage en Grande-Bretagne. Pour marquer le coup, une première photo de Ryan Gosling et Flynn Gray, les deux héros du film, assis sur un speeder, a été partagée par Lucasfilm sur les réseaux sociaux.

Starfighter est un nouvel épisode, a priori indépendant de la saga Skywalker, réalisé par Shawn Levy (Deadpool & Wolverine, Free Guy). Pour l'heure, l'intrigue reste très mystérieuse, si ce n'est que l'on verra le duo entre la star de La La Land et Barbie et un jeune garçon aux confins de la galaxie. L'intrigue devrait se dérouler cinq ans après les événements de L'Ascension de Skywalker, qui a marqué la fin des aventures de Rey.

Au casting, Ryan Gosling donnera donc la réplique au jeune Flynn Gray (Omar dans Mercredi), mais aussi à Matt Smith (Doctor Who, House of the Dragon), Mia Goth (Pearl, , MaXXXine), Aaron Pierre (Rebel Ridge), Amy Adams (Il était une fois, Premier contact) ou encore Daniel Ings (Sex Education), Jamael Westman (The Essex Serpent) et Simon Bird (The Inbetweeners). Le film doit sortir le 26 mai 2027 au cinéma.

Synopsis - Un nouvel épisode de la franchise Star Wars, cinq ans après la fin de L'Ascension de Skywalker.