Gilles Lellouche et Adèle Exarchopoulos sont deux flics que tout oppose dans la réalisation de Cédric Jimenez, sortie au cinéma le 15 octobre 2025.

Chien 51 est la grosse sortie cinéma à ne pas rater le 15 octobre 2025. Il s'agit de la dernière adaptation du roman éponyme de Laurent Gaudé, passé par l'oeil et la caméra du réalisateur Cédric Jimenez (Bac Nord, Novembre). L'intrigue se déroule dans le futur, dans un Paris divisé en zones séparées par les classes sociales. L'intelligence artificielle a totalement révolutionné le travail des policiers et surveille les rues de la capitale. Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche incarnent deux policiers que tout opposent, forcés de collaborer pour mener l'enquête lorsque l'inventeur de la fameuse IA est retrouvé assassiné. Le casting est complété par la présence des comédiens Louis Garrel, Romain Duris et Artus.

Il s'agit d'un long-métrage ambitieux au budget de 40 millions de dollars. Mais est-ce que ça vaut le coup de le découvrir ? Dans l'ensemble, la critique salue un film "ambitieux", "nerveux", "bien réalisé" (BFM TV), "spectaculaire" (Le Parisien). Pour Télérama, Chien 51 se distingue par "la réalisation virtuose" de Cédric Jimenez et prédit déjà un César des meilleurs décors. L'aspect visuel et les scènes d'action semblent être le point fort du long-métrage et devrait séduire les spectateurs qui cherchent à plonger dans un univers futuriste nerveux.

Mais là où le bas blesse, c'est au niveau du scénario, à en croire les premiers retours partagés depuis sa projection à la Mostra de Venise. Première note que Jimenez propose une adaptation "affaiblie par un scénario simplifié par rapport au roman original" de Laurent Gaudé, davantage axée sur l'action et le grand spectacle, "narrativement inégale" et dépouillée d'une partie de la réflexion thématique que propose l'écrivain. "La profondeur psychologique n'est pas le fort du film. Les dialogues non plus. Et encore moins les sentiments", note BFM TV.

Pour la chaîne d'informations en continu, "le propos politique et technologique semble écrit au feutre rouge". Même son de cloche chez Le Parisien, qui trouve que "Chien 51 semble parfois confus". Movierama juge que le film "séduit par son énergie visuelle et sonore, il échoue à lier l'ensemble dans une narration solide. En définitive, Chien 51 est une œuvre inégale, trop ambitieuse pour être un simple polar, trop superficielle pour être une dystopie marquante."

Synopsis - Dans un futur proche, Paris a été divisé en trois zones qui séparent les classes sociales et où l'intelligence artificielle ALMA a révolutionné le travail de la police. Jusqu'à ce que son inventeur soit assassiné et que Salia et Zem, deux policiers que tout oppose, soient forcés à collaborer pour mener l'enquête...