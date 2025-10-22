Jean Dujardin ne mesure plus que quelques centimètres dans l'ambitieux remake du classique de 1957, sorti au cinéma le 22 octobre 2025.

Jean Dujardin ne mesure plus que quelques centimètres dans L'homme qui rétrécit, remake du classique de 1957 qui adapte le roman de Richard Matheson. La version réalisée par Jan Kounen est sortie au cinéma le 22 octobre 2025 et évoque la crise existentielle que vit le héros lorsqu'il se met à rétrécir inexorablement sans explication. Il se retrouve alors prisonnier dans sa propre cave et va devoir se battre pour survivre à cet environnement bien plus hostile quand on est tout petit.

L'homme qui rétrécit représente un défi technique de taille pour donner l'impression que Jean Dujardin mesure, effectivement, quelques centimètres. Dans le numéro de Première d'octobre 2025, le réalisateur et l'acteur sont revenus sur le tournage du long-métrage. "Il est petit, parce que le monde est immense", détaille Jan Kounen, avant de dévoiler qu'ils ont utilisé la technique du motion control pour enregistrer des mouvements qui peuvent ensuite être répétés, modifiés, ou réajustés. Jean Dujardin a donc été filmé d'abord avec une caméra mobile, avant que ses déplacements ne soient enregistrés pour être reproduits à l'identique lorsque le décor était filmé en taille réelle, en assemblant les deux images. "Dans notre cas, il fallait reproduire le mouvement tout en incluant le changement d'échelle. L'assemblage de chaque plan devient un casse-tête, et on en a fabriqué plus de 400 de la sorte !"

Certains éléments du film sont également des effets numériques, comme le papillon, des matières (comme l'eau) ont été réinventées pour sembler crédible de près, tandis que le décor a été construit pour sembler gigantesques (maquettes, accessoires agrandis) dans ce plateau de 2000 mètres carrés. "Ce qui était vraiment déroutant, c'était ce décor à 360°", se souvient Jean Dujardin dans les colonnes de Première. "Pour eux, il y avait ce qu'ils projetaient. Moi je ne pouvais m'accrocher à rien d'autre. Le sol, et puis des bouts de scotchs [...] C'était super déroutant. Mais en même temps, très agréable. Ca a contribué à créer un isolement artistique. Et bizarrement J'ai adoré."

Synopsis - Le parcours d'un homme ordinaire partageant sa vie entre son entreprise de construction navale et sa famille. Confronté à un étrange phénomène météorologique inexpliqué à l'occasion d'une sortie en mer, il se mer à rétrécir inexorablement, sans que la science ne puisse l'expliquer. Soudain prisonnier de sa propre cave, alors qu'il ne mesure plus que quelques centimètres, il va devoir se battre pour survivre dans cet environnement banal devenu hostile...