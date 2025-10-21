En salles le 22 octobre 2025, ce biopic revient sur la genèse de l'album "Nebraska" écrit par Bruce Springsteen dans les années 1980.

Après Bob Dylan dans Un parfait inconnu, une autre légende du rock américain devient un personnage de cinéma en 2025. Springsteen : Deliver me from nowhere se concentre sur la genèse douloureuse de l'album "Nebraska" de Bruce Springsteen, sorti dans les années 1980. Ce disque acoustique deviendra l'un des incontournables du chanteur et contribuera à forger son identité de musicien, tout en consolidant son succès planétaire.

Pas facile d'incarner une légende de la musique comme Bruce Springsteen. Surtout lorsqu'elle est encore vivante. C'est l'acteur Jeremy Allen White, révélé dans Shameless et The Bear, qui a la lourde tâche d'incarner celui qu'on surnomme "le Boss". Comme il en a l'habitude, le comédien de 34 ans s'est totalement immergé dans le rôle et assure notamment les parties chantées et certaines séquences jouées à l'harmonica.

Le Boss lui-même a adoubé le comédien lors d'une séance de questions-réponses organisées dans les locaux londoniens de Spotify en le découvrant dans The Bear. Il assure avoir vu immédiatement que Jeremy Allen White serait capable d'exprimer son tourment intérieur tout en incarnant de manière convaincante une rock star. "Sa performance était totalement intérieure", commente-t-il dans des propos rapportés par le Guardian. "Il ne cherchait pas à m'imiter, mais d'une certaine manière, sa performance correspond profondément à mon histoire et à moi-même"

Pourquoi Bruce Springsteen a validé le projet

L'icône du rock, aujourd'hui âgée de 75 ans, assurait lors d'une apparition au festival de Telluride en septembre être "vieux" et "n'en avoir rien à foutre de ce [qu'il fait] maintenant !" Il a donc validé le projet de biopic (ou "anti-biopic" comme il le dit lui-même) porté par le réalisateur Scott Cooper. Bruce Springsteen ne dira pas explicitement s'il a aimé ou non le film. Mais sa présence constante pour accompagner le projet témoigne de sa confiance et de son aval. "Bruce a toujours été généreux de son temps, et ce dès notre première rencontre", détaille Jeremy Allen White auprès du Figaro. Il m'a invité plusieurs fois chez lui, m'a fait visiter son New Jersey". Il s'est également rendu plusieurs fois sur le plateau de tournage pour assister aux captations de Springsteen : Deliver me from nowhere. La difficulté principale pour le rockeur a été de revisiter ses souvenirs à travers le film. Il loue la manière dont la maison de ses parents à Freehold, New Jersey, a été reproduite pour les besoins du film, ou la prestation de Stephen Graham (Adolescence) dans le rôle de son père.

Une expérience "amusante" pour Springsteen

Si l'expérience s'est révélée "divertissante" et "amusante" pour le chanteur, elle a été beaucoup plus stressante pour l'acteur. "Je cherchais mes marques et ce n'était pas facile avec Bruce dans les parages, se souvient l'interprète du Boss, toujours au Figaro. Au début, j'ai pensé qu'il était là pour nous critiquer, puis je me suis aperçu qu'il nous soutenait, en réalité, et que sa présence était une bénédiction. Ne pas l'avoir auprès de nous aurait été étrange, on aurait eu l'impression de faire le film dans son dos."

Selon le Guardian, Bruce Springsteen a vu une première version de Springsteen : Deliver me from nowhere en compagnie de sa sœur, qui lui a tenu la main tout le long de la projection. "Elle se rappelait de tout", se souvient le chanteur. Il raconte qu'à l'issue du visionnage, elle s'est tournée vers lui et a dit : "N'est-ce pas merveilleux que nous ayons ce film ?" Le musicien lui-même n'a pas partagé son avis sur le long-métrage, mais sa présence pour les différents moments de promotion en dit plus que les mots. Les fans du Boss peuvent se rendre au cinéma sans crainte de trahir leur idole.

Synopsis - La genèse de l'album "Nebraska" au début des années 80, période au cours de laquelle le jeune musicien, sur le point d'accéder à une notoriété mondiale, lutte pour concilier les pressions du succès et les fantômes de son passé. Enregistré sur un magnétophone quatre pistes dans la chambre même de Bruce Springsteen dans le New-Jersey, "Nebraska" est un disque acoustique incontournable aussi brut qu'habité, peuplé d'âmes perdues à la recherche d'une raison de croire.