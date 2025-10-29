Le rappeur se met en scène dans le film de David Tomaszewski, sorti au cinéma le 29 octobre 2025.

Impossible d'être passé à côté du phénomène Orelsan : le rappeur de 43 ans, dont le vrai nom est Aurélien Cotentin, fait sensation à chaque nouvelle sortie d'album. Lauréat de nombreux prix (plusieurs Victoires de la musique, un NRJ Music Awards), ses albums sont d'immenses succès. A l'exception de deux dates, sa tournée de 2026 affiche déjà complet.

Pas étonnant que ses apparitions sur le petit ou grand écran soient également des événements. Après Comment c'est loin ou Bloqués, il est à l'affiche du film Yoroï le 29 octobre 2025. Réalisé par David Tomaszewski, l'intrigue met en scène le rappeur (sous son nom) qui décide de fuir la célébrité pour vivre une vie paisible au Japon en compagnie de sa compagne, enceinte. Le scénario prend alors un tournant fantastique lorsqu'il se retourne coincé dans une armure médiévale, forcé à combattre des yokaïs (monstres du folklore japonais) et ses propres démons.

Pas besoin de connaître Orelsan pour apprécier ce que Yoroï a à offrir : le long-métrage évoque la vie du chanteur et brouille la frontière entre biographie et fiction, mais reste parfaitement accessible si vous ne connaissez pas les codes de son univers. Ce film fantastique aborde des thématiques proches des questionnements du chanteur, mais qui restent universelles : l'anxiété, la paternité, le burn-out ou la vie de couple. L'identité du chanteur (qui a co-écrit le film sur une idée de David Tomaszewski) apparaît en creux, avec des apparitions de sa bande (Skread, Gringe, Ablaye), ou encore à travers son amour du Japon.

Mais rien qui ne puisse rendre le film confus pour les néophytes. Il peut d'ailleurs être une porte d'entrée à l'univers musical du chanteur, qui propose certains de ses titres en toile de fonds au début et à la fin de Yoroï. Il suffit simplement d'être amateur de comédies fantastiques pour apprécier Yoroï.

Un album sort peu de temps après

Pour accompagner la sortie du film, Orelsan a annoncé l'arrivée d'un cinquième album, La fuite en avant, le 7 novembre 2025. Au programme : 17 morceaux, et cinq invités en featuring (Yamê, SDM, Thomas Banglter des Daft Punk, Fifty Fifty et Lilas des Yoasobi). S'il s'agit d'un nouvel album, et non pas de la BO qui peut s'écouter "sans avoir vu le film", cela peut également être l'occasion, pour les spectateurs qui auraient vu Yoroï et qui chercheraient à découvrir le rappeur, d'explorer davantage son univers.

Synopsis - Après une dernière tournée éprouvante, Aurélien décide de s'installer au Japon avec sa femme Nanako, enceinte de leur premier enfant. Alors que le jeune couple emménage dans une maison traditionnelle dans la campagne japonaise, Aurélien découvre dans un puits une armure ancestrale qui va réveiller d'étranges créatures, les Yokaïs...