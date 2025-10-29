Le rappeur se met en scène dans le film de David Tomaszewski, sorti au cinéma le 29 octobre 2025.
Impossible d'être passé à côté du phénomène Orelsan : le rappeur de 43 ans, dont le vrai nom est Aurélien Cotentin, fait sensation à chaque nouvelle sortie d'album. Lauréat de nombreux prix (plusieurs Victoires de la musique, un NRJ Music Awards), ses albums sont d'immenses succès. A l'exception de deux dates, sa tournée de 2026 affiche déjà complet.
Pas étonnant que ses apparitions sur le petit ou grand écran soient également des événements. Après Comment c'est loin ou Bloqués, il est à l'affiche du film Yoroï le 29 octobre 2025. Réalisé par David Tomaszewski, l'intrigue met en scène le rappeur (sous son nom) qui décide de fuir la célébrité pour vivre une vie paisible au Japon en compagnie de sa compagne, enceinte. Le scénario prend alors un tournant fantastique lorsqu'il se retourne coincé dans une armure médiévale, forcé à combattre des yokaïs (monstres du folklore japonais) et ses propres démons.
Mais rien qui ne puisse rendre le film confus pour les néophytes. Il peut d'ailleurs être une porte d'entrée à l'univers musical du chanteur, qui propose certains de ses titres en toile de fonds au début et à la fin de Yoroï. Il suffit simplement d'être amateur de comédies fantastiques pour apprécier Yoroï.
Un album sort peu de temps après
Pour accompagner la sortie du film, Orelsan a annoncé l'arrivée d'un cinquième album, La fuite en avant, le 7 novembre 2025. Au programme : 17 morceaux, et cinq invités en featuring (Yamê, SDM, Thomas Banglter des Daft Punk, Fifty Fifty et Lilas des Yoasobi). S'il s'agit d'un nouvel album, et non pas de la BO qui peut s'écouter "sans avoir vu le film", cela peut également être l'occasion, pour les spectateurs qui auraient vu Yoroï et qui chercheraient à découvrir le rappeur, d'explorer davantage son univers.
Synopsis - Après une dernière tournée éprouvante, Aurélien décide de s'installer au Japon avec sa femme Nanako, enceinte de leur premier enfant. Alors que le jeune couple emménage dans une maison traditionnelle dans la campagne japonaise, Aurélien découvre dans un puits une armure ancestrale qui va réveiller d'étranges créatures, les Yokaïs...
Film d'action
- Gladiator 2 : pourquoi cette suite risque-t-elle de diviser les fans du film culte ?
- Top Gun Maverick : Tom Cruise a-t-il vraiment piloté des avions pour les besoins du film ?
- Fast and Furious 10 : séances, bande-annonce, streaming, cameo... Les infos
- Doctor Strange 2 : que signifient les scènes post-génériques ? On vous explique
- Mission Impossible 8 : Tom Cruise refuse de répondre à cette question que tout le monde se pose
- Les 4 Fantastiques : le film est-il la renaissance espérée de Marvel ? L'avis des critiques
- La Planète des Singes 2024 : est-il indispensable de voir le reste de la saga avant de voir ce film ?
- Tomb Raider : synopsis, Alicia Vikander, streaming, avis... Tout sur le film sur Lara Croft
- Jurassic World Renaissance : faut-il voir le film d'aventure de l'été ? Ce qu'en disent les critiques
- Black Panther 2 : de quoi est mort l'acteur Chadwick Boseman ?
- Thunderbolts* : le dernier film Marvel vaut-il le coup ? Les critiques sont (presque) unanimes
- Everything Everywhere All at once : explication du film aux 7 Oscars et de sa fin
- The King's Man : bande-annonce, date de sortie... Tout sur King's man 3
- Deadpool et Wolverine : est-il vraiment indispensable de voir la scène post-générique ?
- Une bataille après l'autre : noté 4,8/5, c'est "le film plus fou de l'année" selon les critiques
- Superman : est-ce que cette nouvelle version vaut le coup ? Voici ce qu'en pensent les critiques
- Le Joker apparaît-il dans The Batman ? Il faut rester jusqu'au bout du film pour le voir
- Ballerina : à quel moment se déroule l'intrigue de cet épisode dans la saga John Wick ?
- Mission Impossible 7 : casting, avis, bande-annonce, suite, critique...
- Shang Chi : synopsis, casting, scènes post-générique, streaming, critiques, Disney+...
- Justice League : il existe une autre version du film, les fans la préfèrent à l'original
- Hunger Games 6 : que sait-on déjà du prochain film en préparation ?
- Uncharted : faut-il connaître le jeu avant de voir le film ?
- Venom : synopsis, casting, streaming, avis... Tout sur le film avec Tom Hardy
- Kraven le chasseur : le film Marvel s'offre une sanglante bande-annonce, quelle date de sortie ?
- Mad Max Fury Road : synopsis, casting, bande-annonce, streaming, avis...
- John Wick 4 : casting, avis, critiques, suite, séances, streaming...
- Furiosa : que vaut le prequel de "Mad Max Fury Road" ? Notre critique
- Piège de cristal
- Batman v Superman : le crossover de super-héros a-t-il une suite ?
- Morbius : y a-t-il une scène post-générique à la fin du film ?
- Black Widow : la scène post-générique expliquée
- Ant-Man 3 : critiques, scène post-générique, bande-annonce, casting...
- Spider-Man No Way Home : où voir le film en VOD streaming et à quel prix ?
- Les Éternels : que signifient les scènes post-générique ? Explications
- The Suicide Squad : synopsis, casting, bande-annonce, seances, streaming...
- Kingsman 3 : date, casting.... Ce que l'on sait sur le film
- Avengers 6 : date, personnages... Tout sur Secret Wars
- The Northman
- Avengers 5 : intrigue, date, personnages... Ce qu'on sait sur Doomsday
- Fast and Furious 9 : synopsis, casting, bande-annonce, streaming, photos, avis...
- Sonic 2 : intrigue, casting, streaming, avis... Les infos sur le film
- Fantastic Four : privé de réalisateur, où en est le film des Quatre Fantastiques ?
- The Batman 2 : la suite annoncée, Matt Reeves et Robert Pattinson de retour
- Legend of Zelda, le film : qui sont Bo Bragason et Benjamin Evan Ainsworth, les acteurs principaux ?
- L'Odyssée : le prochain film de Christopher Nolan se dévoile, quelle date de sortie ?