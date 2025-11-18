Le réalisateur de "La nuit du 12" signe un thriller social maîtrisé autour d'une enquête de l'IGPN après qu'un manifestant gilet jaune ait été victime d'un tir de LBD. Notre critique.

Trois ans après les 7 César raflés par La nuit du 12, le réalisateur Dominik Moll s'intéresse à une autre affaire retentissante pour son dernier film. Dans Dossier 137, en salles le 19 novembre 2025, on suit une enquêtrice à l'IGPN (la police qui enquête sur la police) qui doit déterminer la responsabilité de policiers lorsqu'un jeune homme est gravement blessé par un tir de LBD lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Bavure policière ou assaut justifié ?

Le cinéaste raconte une histoire fictive, mais s'est nourri de plusieurs affaires réelles survenues lors de manifestations des Gilets jaunes, entre 2018 et 2019. En résulte un film captivant, sans artifice mais tout en tension. Minutieux et chirurgical dans sa mise en scène qui plonge dans les coulisses de l'IGPN dans les moindres détails (auditions, formulaires, demandes officielles, réquisitions...), Dossier 137 n'est pourtant jamais ennuyeux.

Dominik Moll s'interroge sur un système policier malade, en décalage avec la population, sous-pression et déconnecté. Dossier 137 a l'intelligence de ne jamais être anti-flic, mais dénonce sans ambiguïté les violences policières. A travers le parcours de cette enquêtrice de l'IGNPN, qui cherche à mettre fin à l'impunité dans son métier et à assainir les rangs de la police, Dominik Moll s'interroge sur la fracture entre la police et les citoyens qui a émergé depuis plusieurs années, et dont le dialogue semble désormais quasi-impossible aujourd'hui. Comment en est-on arrivé à ce point de non retour ?

Comme souvent, Léa Drucker livre une prestation exemplaire, qui laisse passer les fêlures et les doutes derrière un visage impassible et froid. Accusée par les uns de trahir ses collègues et d'étouffer l'affaire par les autres, la policière est forcée de revoir constamment sa posture et voit ses idéaux remis en question, jusqu'à un dénouement déchirant par sa fatalité. Un grand film d'enquête passionnant à découvrir depuis le 19 novembre 2025.

Synopsis - Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l'IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité. Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu'un simple numéro...