Après un quatrième épisode décevant, la franchise de jouet des studios Pixar renoue avec sa magie originelle.

En 1995, les studios Pixar sortent Toy Story, leur premier long-métrage d'animation qui met en scène un groupe de jouets dirigé par le cow-boy Woody et le ranger de l'espace Buzz, tous deux dévoués à leur enfant, Andy. Des critiques positives et un excellent succès au box-office lancent alors la franchise, qui connaît son apothéose avec Toy Story 3 (il devient le premier film d'animation à dépasser le milliard de dollars de recettes en 2010). Trente ans plus tard, le public reste peu ou proue le même. Les enfants d'hier sont désormais des adultes, qui emmènent peut-être leurs propres bambins au cinéma pour découvrir une cinquième histoire de jouets, qui sort au cinéma le 17 juin 2026.

Dans Toy Story 5, Woody et Buzz laissent la place à Jesse, héroïne de la franchise introduite dans l'épisode 2, "un personnage formidable, très divertissant, mais qui porte aussi des traumatismes et de la profondeur qui méritaient d'être explorées", raconte Pete Docter, directeur créatif des studios Pixar, dans une interview faite avec Linternaute en amont de la sortie du film. Depuis le départ de Woody dans l'épisode 4, Jesse est devenue la "shérif" de la bande de jouets de Bonnie, petite fille à l'imagination débordante qui continue de s'amuser de manière "old school" alors que ses camarades restent bloqués sur leurs écrans. Mais lorsque la fillette a du mal à se faire des amis "dans la vraie vie", la petite bande va devoir faire se battre pour l'attention de Bonie contre un rival de taille : la technologie, et plus particulièrement une tablette.

Notre critique de Toy Story 5

Le quatrième épisode de Toy Story dénotait un peu par rapport au reste de la franchise, et son scénario a déçu plusieurs fans. Avec ce cinquième film, la saga d'animation Pixar montre sa volonté de renouer avec son ADN : étudier l'enfance et notre monde à travers le regard des jouets. Plus qu'un plaidoyer contre les écrans (le propos est moins fort, mais plus nuancé sur la question), les studios d'animation signent une ode au pouvoir de l'imagination des enfants et à l'importance de jouer "pour de vrai". En témoignent de sublimes séquences qui nous plongent dans les sessions de jeux des petits, qui a de quoi réveiller l'enfant qui se cache en chaque adulte.

Pixar s'intéresse désormais à la cow-girl Jessie, jouet blessée que l'on rencontrait abandonnée par son enfant dans l'épisode 2, qui panse ici les blessures de son passé en se donnant une mission claire : trouver l'amie idéale pour Bonnie. Ce choix permet conclure l'arc narratif de ce personnage attachant qui était souvent secondaire, mais vient surtout souligner la principale limite de la franchise depuis la conclusion de l'arc d'Andy, à la fin de l'épisode 3 : sa prolifération de personnages. Woody et Buzz, héros de la première heure, ne sont définitivement plus dans le coup, et servent uniquement de faire-valoir et de soutiens ; le reste de la bande (Rex, Zigzag, Monsieur Patate...) ainsi que tous les autres qui ont été ajoutés d'épisode en épisodes, se cantonnent à de la figuration. Dommage pour les fans de la première heure, mais cette décision souligne le fait que la franchise sait s'adapter à son nouveau public, qui découvrira peut-être l'univers à travers ce cinquième épisode.

Toy Story 5 est d'ailleurs parfaitement ancré dans notre époque, et ausculte notre rapport aux écrans : le constat de Pixar est édifiant, la technologie a envahi totalement nos écrans et vient totalement changer la manière dont les enfants interagissent avec leur environnement (moqueries de l'autre plus facilement accessibles, importance d'être à l'affut des dernières tendances pour s'intégrer,...). En s'intéressant à l'évolution du monde et des enfants à travers notre rapport au jouet, Toy Story 5 renoue définitivement avec ce qui faisait la force et l'émotion de la saga, et sait être drôle et émouvant quand il le faut. Si l'épisode 4 avait divisé, celui-ci possède toutes les qualités pour plaire à la fois aux enfants, et à leurs parents. Et c'est finalement tout ce que l'on attend d'un film Pixar.

Synopsis - Alors que les enfants jouent de moins en moins avec eux, les jouets vont devoir faire face à un nouveau concurrent sérieux : la technologie.