Le prochain film Super Mario se dévoile dans de premières images, quelques mois avant la sortie cinéma prévue pour le 1er avril 2026.

Le plombier le plus connu du petit écran est de retour. Après le succès de Super Mario Bros en 2023 (plus de 1,3 milliards de dollars de recettes à travers le monde), une suite produite par Illumination et Nintendo voit bientôt le jour. Intitulé Super Mario Galaxy, le film, ce long-métrage va voir l'entrée de personnages bien connus des jeux vidéos dans cet univers cinématographique.

Comme la bande-annonce dévoilée le 12 novembre 2025 le montre, cet épisode mettra en scène Bowser Jr (Benny Safdie en VO), le fils de Bowser bien déterminé à libérer son père (emprisonné en version miniature après les événements de Super Mario Bros) armé du pinceau magique qu'il arborait dans Super Mario Sunshine, jeu de 2002. On y voit également l'apparition de la princesse Harmonie (Brie Larson en VO), une humaine qui vit avec les Lumas pour protéger le cosmos (introduite dans le jeu vidéo Super Mario Galaxy en 2007).

Pour l'heure, l'intrigue précise de ce nouveau film Super Mario n'est pas encore connue. Si l'on se fie au jeu vidéo qui inspire ce titre, on peut s'attendre à ce que les deux frères plombiers partent en mission à travers le cosmos. Le long-métrage d'animation sort le 1er avril 2026 sur les écrans de cinéma français.

Synopsis - La suite des aventures cinématographiques de Mario et Luigi.