Meryl Streep et Anne Hathaway sont de retour dans la suite attendue du "Diable s'habille en Prada". Les premières images ont été dévoilées.

En 2006, Le diable s'habille en Prada a fait des émules : cette comédie qui se déroule dans le milieu de la mode et décrit les comportements abusifs et impitoyables de la rédactrice en chef d'un magazine reconnu a été salué par la critique, a remporté un franc succès au box-office (326,7 millions de dollars de recettes pour un budget estimé entre 35 et 41 millions de dollars), et a permis à Meryl Streep de remporter le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie.

Vingt-ans plus tard, l'équipe de Runway signe son grand retour dans une suite très attendue des fans. La bande-annonce du Diable s'habille en Prada 2 a été mise en ligne le 12 novembre 2025. Pour l'heure, l'intrigue du film reste nébuleuse : on y voit simplement Miranda et Andrea se retrouver dans un ascenseur, avec des plans de prestigieux défilés de mode qui se superposent. On sait toutefois que l'équipe du premier épisode signe son grand retour : Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci reprennent leurs rôles emblématiques, tandis que le réalisateur David Frankel et la scénariste Aline Brosh McKenna rempilent.

De nouveaux visages feront également leur entrée au sein de la distribution : Kenneth Branagh (Le crime de l'Orient-Express, Hamlet), Simone Ashley (La chronique des Bridgerton), Justin Theroux (The Leftovers, Mulholland Drive), Lucy Liu (Charlie et ses drôles de dames, Kill Bill), Patrick Brammall (Glitch), Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet (la soeur de Timothée Chalamet), B.J. Novak (The Office) et Conrad Ricamora (Fire Island, How to get away with murder) complètent le casting. Il faudra patienter jusqu'au 29 avril 2026, date de sortie du long-métrage, pour découvrir Le diable s'habille en Prada 2 dans les salles de cinéma.

Synopsis - La suite du film Le diable s'habille en Prada avec Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci.